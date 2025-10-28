超大型挖土機進場！燕子口堰塞湖深槽線加深擴寬　引流水量增加

▲加派2台500噸級大型挖土機將深槽線再加深擴寬，引流水量增加。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為加速降低燕子口堰塞湖水位與蓄水量，林業及自然保育署宜蘭分署與施工團隊28日持續降挖壩體與擴大引流，除原本2台300噸級挖土機持續作業，因已擴大施工便道及作業空間，今日得以再增派2台500噸級大型挖土機進場，目前已將原深寬約2乘2公尺的深槽線擴挖為4乘5公尺，讓整體通洪斷面由原本的4平方公尺擴大為20平方公尺。

林業保育署表示，今日堰塞湖水位高程為266.41公尺，湖水面積約10.8公頃，蓄水量約188萬噸。由於今日堰塞湖上游下雨，且雨量不小，但水位並未明顯上升，顯示開挖並擴大深槽線引流策略奏效，至少在上游下雨時堰塞湖水位並未高漲。後續若壩體穩定，仍會持續降挖與引流，逐步降低壩頂溢流高程，終止目前由隧道溢流的狀態。

林業保育署花蓮分署提醒，堰塞湖引流期間，立霧溪燕子口以下至出海口沿線溪床水位可能上升，請民眾切勿進入河道活動。

▲靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段仍維持人車進入管制。

另台8線靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東至魯丹橋路段仍維持人車進入管制，請配合現場人員指引，共同確保安全。

