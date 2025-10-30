　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核三重啟「最快時間點」曝　台電內部揭時程

▲▼台電,核三廠。（圖／台電提供）

▲核三廠重啟，台電內部推估「最快2029年中」。（圖／台電提供）

記者柯沛辰／綜合報導

核三重啟有譜了？台電副總經理許永輝29日在立院表示，台電已完成核電廠現況評估，目前由經濟部審理中，若獲核可，將依規定編撰「再運轉計畫」並啟動自主安全檢查，送交核安會。台電內部透露，自我安檢時間、設備更新等，整個過程約耗時3年半，最快2029年中可重啟。

立法院29日舉辦核能治理透明化公聽會，核安會主委陳明真表示，尚未收到台電送交「再運轉計畫」，若收到將立即啟動審查，盡速處理。而針對立委與專家提出的核能安全、核廢料處理等建議，核安會將依循「核安無虞、核廢有解、社會共識」3大原則因應。

由於核三廠剛停機，相較其他核電廠，人力、機組設備維持狀況最佳，安檢條件也最成熟。台電相關人士推估，明年初的自我安檢需耗時1年半到2年，包括機組現況、耐震評估、老化評估、安全分析、輻射影響等一系列「再運轉計畫」所需的項目。

根據《中國時報》報導，台電內部透露，在「自我安檢」這個階段也會提出核三重啟費用，尋求社會共識，看大眾是否接受，才會送交核安會提重啟，同步更新設備，這個過程預計需時2年，若算上自我安檢，整體耗時約3年半，但過程中仍有太多不可掌握的變數。

 
核三重啟「最快時間點」曝　台電內部揭時程

核三重啟「最快時間點」曝　台電內部揭時程

台電核三核電廠非核家園

