投資賠錢竟對媽祖動手！2賊偷千萬金珊瑚珠寶　裝塑膠袋藏夾層

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳的進安宮5日清晨發生竊案，廟內的珊瑚媽祖所佩戴上千萬元之金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊。警方迅速展開追查，成功在12小時內於台北和台中逮捕35歲陳姓主嫌及27歲陳姓把風同夥，經過廟方確認，失竊的所有珠寶均已成功追回。陳姓主嫌供稱是因投資失利，一時興起才與認識3年多的同夥行竊，還沒想到要到那賣黃金珊瑚等珠寶，就落網。

▲南方澳進安宮珊瑚媽祖失竊的所有珠寶均已成功追回。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭南方澳的進安宮珊瑚媽祖所佩戴上千萬元之金牌及珊瑚串鍊等佩件遭竊，蘇澳分局與宜縣警局刑事警察大隊成立專案小組，積極擴大偵辦，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，並分析掌握2名陳姓犯嫌身分，乃兵分多路展開追緝。

5日晚間，警方於5日下午4時30分在台北逮捕35歲陳姓主嫌，並在陳姓主嫌女友台北市中山區租屋公寓處樓梯間夾層，起獲裝在塑膠袋內的南方澳進安宮珊瑚媽祖失竊的所有珠寶；及在5日晚間7時於台中逮獲27歲陳姓把風同夥，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦。

▲▼警方在陳姓主嫌女友台北市中山區租屋公寓處樓梯間夾層，起獲裝在塑膠袋內的南方澳進安宮珊瑚媽祖失竊的所有珠寶。（圖／記者游芳男翻攝）

進安宮是南方澳地區信仰中心，長期受到漁民及居民的尊崇。根據廟方提供的監視畫面，嫌犯在5日凌晨零時左右，身穿黑衣並以面罩遮臉，疑似破壞廟宇三樓的空氣窗進入，隨後直接前往2樓主殿，翻越護欄後盜取珊瑚媽祖身上多件飾品，包括五鳳冠上的兩顆重達120克拉的深桃紅珊瑚珠、鱉頭金鎖、珊瑚串珠及披肩下的四時如意串飾等，廟方估算市值高達上千萬元。