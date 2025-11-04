養鳥要注意！　陸男放口袋養感染「鸚鵡熱」、肝腎都受損

▲鸚鵡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳冠宇／綜合報導

飼養鸚鵡要注意！近日，大陸福建一位男子把鸚鵡放在口袋裡養了15天，沒想到卻連續發燒10天都沒有好轉，就醫才知道感染了「鸚鵡熱」，且肝腎功能都已經受損。

綜合陸媒報導，這位福建男子自述，自己是司機，前段時間心血來潮養了一隻鸚鵡，但因為開車不方便照顧，就總喜歡把牠放進口袋裡，開車的空閒時間可以逗著玩玩。

可是沒過幾天，他突然發高燒至38.7度，還伴隨著有寒顫、乾咳、乏力等症狀，自行吃感冒藥後體溫反覆，還出現頭暈頭痛、反應遲鈍，精神狀態極差等症狀。

最終，家人送他就診，檢查顯示，肝腎功能已經受損，發炎指標大幅超標。在醫生追問病史之下才得知他有「口袋養鸚鵡」習慣，經進一步檢查確診為「鸚鵡熱」衣原體。

此前，在南京也發生一起鸚鵡熱病例。一名張姓爺爺突然頭痛，於是前往醫院就診，初步診斷是細菌感染。接下來，張爺爺每天都前往醫院急診室掛號、打點滴，可是經過5天，發燒症狀一點都沒有減輕，持續高燒在38.5度以上。

轉至感染科後，經過檢測及CT檢查後，確認張爺爺感染了鸚鵡熱；此時，他的雙肺已出現大片陰影。原來，去年親戚家鸚鵡生了一窩小鳥，他們帶了兩隻回家，這兩隻鸚鵡還成了外孫女的寶貝。

醫生提醒，鸚鵡熱是人畜共患病，最初發現疾病時多見於玩賞鸚鵡者，故命名為鸚鵡熱。鸚鵡熱主要源頭是禽類，潛伏期最長達45天，且感染後無法獲得長久免疫力，仍有再次感染可能。