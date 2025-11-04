快訊／太子集團詐騙洗錢！檢調47路搜索在台據點　扣45億拘25人

▲陳志因涉及跨境詐欺等案遭美國起訴，台灣司法單位查扣在台不法資產並拘提涉案被告。（圖／翻攝Prince Holding）

記者劉昌松／台北報導

以陳志為首的柬埔寨「太子集團控股」因涉嫌詐欺、洗錢等罪，日前遭美國聯邦檢察官起訴，美方並宣布制裁相關涉案公司與個人，台北地檢署主動分案後，根據美方情資在台密集蒐證，已查扣太子集團在台資產逾45億元，檢察官並在4日指揮警調兵分47路搜索，拘提包括主嫌王昱棠等25名被告到案說明。

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

除了在台開設多個人頭公司從事洗錢等犯罪工作外，太子集團還會招募台灣人到帛琉從事其他犯罪行為，其中黃婕、施亭宇、王蕾絢更被美方直接點名為制裁對象。

而在美方公布制裁後，太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠立即聯繫部屬李守禮、邱子恩分頭將集團用來隱匿贓款的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等名車過戶到他人名下，並試圖趁夜從原本停放和平大苑的車子連夜開走，所幸我國司法單位即時監控攔下。

台北地檢署主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪在連日分析後，已向法院聲請查扣包括和平大苑11戶、48個車位在內的不動產18筆(實價登陸約38億1421萬元）、26輛名車(市價4億7758萬餘元)、60個銀行帳戶(餘額2億3587萬餘元)，合計扣得45億2766萬餘元的資產。

在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案，全案朝洗錢、賭博、組織等犯罪方向偵辦中。