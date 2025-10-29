獨／律師助「奪人命詐團」洩密洗錢不認罪　藍道嗆：筆錄都唬爛的

▲台版柬埔寨釀3死，律師陳士綱（黃衣）遭起訴洩密、洗錢，「藍道」杜承哲出庭當證人。（圖／記者黃宥寧攝）

「台版柬埔寨」求職詐騙虐囚3死案延燒，士林地院今（29）日審理律師陳士綱涉洩密、洗錢案，庭上氣氛緊繃。主嫌「藍道」杜承哲出庭作證，全程態度傲慢，不僅嗆檢察官「你這樣為難我就走囉」，還抱怨「我要回去抽菸」，對筆錄更嗤之以鼻稱「都是唬爛的」。另名證人律師張秉鈞則神情不耐，面對是否回報偵訊內容給陳士綱，全程以「沒印象」推託。

檢方起訴，律師陳士綱明知「藍道」杜承哲是「台版柬埔寨」詐團主謀，仍受其委託，指派所內律師張秉鈞擔任共犯呂政儀的辯護人，甚至介紹多名律師加入團隊為詐團成員辯護。張秉鈞疑似在偵訊後將呂政儀的供述內容回報陳士綱，陳再轉告杜承哲「呂只認自己的，所有問題都說不知道」，讓杜得以掌握偵查進度並事先勾串共犯、滅證。

此外，陳士綱在詐團被破獲後，仍協助杜承哲處理巨額虛擬貨幣，將價值新台幣778萬餘元的泰達幣（USDT）轉入他成立的「禾和建設公司籌備處」帳戶，涉嫌洗白詐欺所得。被依洩密罪及《洗錢防制法》起訴，並指出陳身為律師應維護司法正義，卻反利用專業協助犯罪，犯後仍否認、態度傲慢，請求法院從重量刑。

▼「藍道」杜承哲今開庭當證人，全程囂張甩態。（資料圖／記者黃宥寧攝）

今開庭時，法官原安排先由張秉鈞作證，但杜當場不滿，插話說：「先問我好不好？我要回去抽菸。」法官遂讓他先作證。公訴檢察官提示他先前的筆錄詢問是否屬實，他則吊兒啷噹地回：「都是唬爛的啦。」辯護律師見狀提出異議，要求檢方釐清提問方式，杜卻當庭嗆聲：「你這樣為難，我就走囉。」審判長裁示，因杜多次以「忘了」或「不記得」為由拒答，檢方得逐頁提示筆錄協助恢復記憶，駁回辯方異議。

杜承哲表示，自己當初是在網路搜尋「詐欺、北部推薦律師」時找到陳士綱，後來又得知時任寧夏派出所所長葉育忻也認識他，至於交付約700多萬元泰達幣，他辯稱是「預付律師費」，並否認洗錢，強調「禾和建設公司與我無關」。他也說：「陳有介紹其他律師，但那些律師都沒被抓，我現在不能說是誰。」

隨後作證的張秉鈞，當時是陳士綱律師事務所受僱律師，曾受指派為詐團成員呂政儀辯護。檢方懷疑他在偵訊後私下回報供述內容，讓陳得以向杜傳話掌握偵查動態。張面對檢方追問，一概否認，僅冷淡回應：「沒印象，筆錄怎麼記就怎麼看，檢察官你自己看。」

▲律師張秉鈞遭北檢搜索約談，複訊後70萬交保，去年底遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

事實上，張秉鈞去年底遭北檢依使犯人隱蔽罪起訴。北檢指出，他在「辣雞麵大麻」運毒案中受嫌犯委任辯護後，竟通知共犯刪除對話紀錄，洩漏偵查秘密、協助滅證。張律師經歷豐富，曾參與多起刑案辯護，也曾在立委徐巧芯大姑涉及洗錢案時受委任代理，後因故解除委任。

由於，陳士綱全盤否認洩密與洗錢，強調虛擬幣為正當律師費。審判長諭知，訂於11月5日傳喚前寧夏派出所所長葉育忻及詐團據點控員呂政儀作證，以釐清陳是否與警方、詐團間存在資訊流通與利益勾結。

這起「台版柬埔寨」求職詐騙案於2022年爆發，詐團以高薪徵才誘騙被害人交出帳戶、再拘禁毆打，造成3死58人獲救。主嫌杜承哲被依私行拘禁致死罪判無期徒刑，10月20日最高法院駁回上訴，全案定讞。