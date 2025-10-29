　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／律師助「奪人命詐團」洩密洗錢不認罪　藍道作證嗆檢：筆錄都是唬爛的

▲▼ 劉曼青、陳士鋼 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台版柬埔寨釀3死，律師陳士綱（黃衣）遭起訴洩密、洗錢，「藍道」杜承哲出庭當證人。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

「台版柬埔寨」求職詐騙虐囚3死案延燒，士林地院今（29）日審理律師陳士綱涉洩密、洗錢案，庭上氣氛緊繃。主嫌「藍道」杜承哲出庭作證，全程態度傲慢，不僅嗆檢察官「你這樣為難我就走囉」，還抱怨「我要回去抽菸」，對筆錄更嗤之以鼻稱「都是唬爛的」。另名證人律師張秉鈞則神情不耐，面對是否回報偵訊內容給陳士綱，全程以「沒印象」推託。

檢方起訴，律師陳士綱明知「藍道」杜承哲是「台版柬埔寨」詐團主謀，仍受其委託，指派所內律師張秉鈞擔任共犯呂政儀的辯護人，甚至介紹多名律師加入團隊為詐團成員辯護。張秉鈞疑似在偵訊後將呂政儀的供述內容回報陳士綱，陳再轉告杜承哲「呂只認自己的，所有問題都說不知道」，讓杜得以掌握偵查進度並事先勾串共犯、滅證。

此外，陳士綱在詐團被破獲後，仍協助杜承哲處理巨額虛擬貨幣，將價值新台幣778萬餘元的泰達幣（USDT）轉入他成立的「禾和建設公司籌備處」帳戶，涉嫌洗白詐欺所得。被依洩密罪及《洗錢防制法》起訴，並指出陳身為律師應維護司法正義，卻反利用專業協助犯罪，犯後仍否認、態度傲慢，請求法院從重量刑。

▼「藍道」杜承哲今開庭當證人，全程囂張甩態。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

今開庭時，法官原安排先由張秉鈞作證，但杜當場不滿，插話說：「先問我好不好？我要回去抽菸。」法官遂讓他先作證。公訴檢察官提示他先前的筆錄詢問是否屬實，他則吊兒啷噹地回：「都是唬爛的啦。」辯護律師見狀提出異議，要求檢方釐清提問方式，杜卻當庭嗆聲：「你這樣為難，我就走囉。」審判長裁示，因杜多次以「忘了」或「不記得」為由拒答，檢方得逐頁提示筆錄協助恢復記憶，駁回辯方異議。

杜承哲表示，自己當初是在網路搜尋「詐欺、北部推薦律師」時找到陳士綱，後來又得知時任寧夏派出所所長葉育忻也認識他，至於交付約700多萬元泰達幣，他辯稱是「預付律師費」，並否認洗錢，強調「禾和建設公司與我無關」。他也說：「陳有介紹其他律師，但那些律師都沒被抓，我現在不能說是誰。」

隨後作證的張秉鈞，當時是陳士綱律師事務所受僱律師，曾受指派為詐團成員呂政儀辯護。檢方懷疑他在偵訊後私下回報供述內容，讓陳得以向杜傳話掌握偵查動態。張面對檢方追問，一概否認，僅冷淡回應：「沒印象，筆錄怎麼記就怎麼看，檢察官你自己看。」

▲▼ 張秉鈞律師 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲律師張秉鈞遭北檢搜索約談，複訊後70萬交保，去年底遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

事實上，張秉鈞去年底遭北檢依使犯人隱蔽罪起訴。北檢指出，他在「辣雞麵大麻」運毒案中受嫌犯委任辯護後，竟通知共犯刪除對話紀錄，洩漏偵查秘密、協助滅證。張律師經歷豐富，曾參與多起刑案辯護，也曾在立委徐巧芯大姑涉及洗錢案時受委任代理，後因故解除委任。

由於，陳士綱全盤否認洩密與洗錢，強調虛擬幣為正當律師費。審判長諭知，訂於11月5日傳喚前寧夏派出所所長葉育忻及詐團據點控員呂政儀作證，以釐清陳是否與警方、詐團間存在資訊流通與利益勾結。

這起「台版柬埔寨」求職詐騙案於2022年爆發，詐團以高薪徵才誘騙被害人交出帳戶、再拘禁毆打，造成3死58人獲救。主嫌杜承哲被依私行拘禁致死罪判無期徒刑，10月20日最高法院駁回上訴，全案定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽
每天喝1杯珍奶「下場超慘」！巫苡萱戒糖1年半…效果曝光
車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！台中地檢署調查中

獨／律師助「奪人命詐團」洩密洗錢不認罪　藍道嗆：筆錄都唬爛的

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅　洪孟楷親送1禮致敬

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

六軍團軍官超扯！國家土地私租給廠商A千萬　貪汙罪重判15年

燕子口堰塞湖壩體潰決下游無災情　下午4:20警戒正式解除

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！「後車跟很近」警追有無逼車

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！台中地檢署調查中

獨／律師助「奪人命詐團」洩密洗錢不認罪　藍道嗆：筆錄都唬爛的

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅　洪孟楷親送1禮致敬

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

六軍團軍官超扯！國家土地私租給廠商A千萬　貪汙罪重判15年

燕子口堰塞湖壩體潰決下游無災情　下午4:20警戒正式解除

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！「後車跟很近」警追有無逼車

長庚婦癌權威賴瓊慧教授　當選國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

金控砸錢併壽險　公會理事長陳慧遊：關鍵是「重置成本」評估

不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意

《逆水寒》2.0新賽年搶先爆　２大跨界聯動、人氣女團現身加持

林俊吉扮第4節先生飆分　夢想家本季終於贏球也是簡浩執教首勝

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

《可愛冤仇人》到南投　金枝演社劇團邀您體驗台式歌舞魅力

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！台中地檢署調查中

【泰格與雪兒】月底沒錢了

社會熱門新聞

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

即／燕子口堰塞湖恐潰決　水流狂衝驚人畫面曝

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

檢警追「美濃大峽谷」！地主石麗君羈押禁見

北教大「型男教授」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

北教大「型男教授」5天床戰3女　極樂行程全被拍

9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險

更多熱門

相關新聞

北韓駭客2年竊取加密貨幣逾28億美元

北韓駭客2年竊取加密貨幣逾28億美元

由11國組成的多邊制裁監控小組（Multilateral Sanctions Monitoring Team，MSMT）最新評估，2024年1月至2025年9月間，北韓駭客透過一連串網攻與洗錢流程，搬走價值28.3億美元的加密資產，約占該國2024年外匯總收入的三分之一。2025年前9個月失竊金額達16.4億美元，較2024年全年的11.9億美元增幅50%，顯示攻擊規模持續擴大。

陳敏薰買官案　高院再判陳水扁免訴

陳敏薰買官案　高院再判陳水扁免訴

九州博弈洗錢438億4名集團幹部出庭

九州博弈洗錢438億4名集團幹部出庭

即／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長遭搜索帶走

即／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長遭搜索帶走

騙12人幫洗錢436萬　無業男判刑4年

騙12人幫洗錢436萬　無業男判刑4年

關鍵字：

台版柬埔寨求職詐騙虐囚陳士綱洩密洗錢杜承哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面