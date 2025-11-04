　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5月出席活動才曝「沒當兵原因」！薛仕凌今主動到案　30萬元交保

▲薛仕凌、劉子銓一同出席時尚活動。（圖／記者謝盛帆攝）

▲薛仕凌涉閃兵，4日上午主動到案說明，是否符合自首要件仍有待檢方認定。（資料圖／記者謝盛帆攝）

記者黃哲民、陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人王大陸今年2月遭查出涉嫌找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，引發一連串逃兵風波，「大嘴巴」成員薛仕凌4日上午10時主動前往新北地檢署到案說明，訊後於中午12時諭知以30萬元交保，候保2小時辦妥，至於是否符合自首要件，仍有待檢方後續研議認定。

而薛仕凌在大嘴巴時期曾二度榮獲最佳演唱組合獎（2008年、2011年），之後轉戰演員成績斐然，2021年金鐘獎曾憑藉《生生世世》奪下戲劇節目男主角獎、《做工的人》迷你劇集／電視電影男配角獎，2023年憑藉《台灣犯罪故事－出軌》奪下戲劇節目男主角獎。

檢警5月間針對逃兵案展開第二波搜索時，多名藝人遭拘提，當時薛仕凌出席時尚活動遭問及此事時，他坦言「沒有當兵」，自稱延畢時就已經決定要入伍，後來去體檢才發現自己有「遺傳性高血壓」，原來是父親那邊有這類的症狀，總共檢查了三次才被驗退，當時醫生告訴他要特別注意血壓問題。

薛仕凌解釋自己被醫生告知「遺傳性高血壓」是有危險性的，因此被斷定不適合當兵，坦言多年前得知此事後「有錯愕」，但沒有太多僥倖的心態，從去年開始就有健康檢查的習慣，血壓目前沒有紅字，反而出現「紅血球偏低」的情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝侑芯經紀人：「命案現場還有第三人」！
粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何
快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！
快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟　阿伯棄屍滑倒摔死
快訊／太子集團遭47路大搜索！查扣45億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

飼主慘了！太平寵物豬半夜逛大街　動保處：最重可罰100萬

「台灣蝶王」任海巡節形象大使　王冠閎：攜手守護海洋安全

快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟！阿伯溪邊棄屍　不慎滑倒摔死

高雄殯葬處集體貪污！14職工削百萬死人錢　1163具遺體插隊火化

快訊／太子集團詐騙洗錢！檢調47路搜索在台據點　扣45億拘25人

快訊／貨櫃車轉彎輾斃騎士！現場留血色水灘　驚悚畫面曝光

無聲英雄！讓毒癮者回家、讓犯錯者重生　更保80年用愛寫下奇蹟

退休男2度譙黃捷「X妳老母」　2法院審理「一判無罪一罰6千」

彰化二水驚見百公斤水鹿暴斃水溝　動防所：牛羊鹿不會感染豬瘟

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

飼主慘了！太平寵物豬半夜逛大街　動保處：最重可罰100萬

「台灣蝶王」任海巡節形象大使　王冠閎：攜手守護海洋安全

快訊／小羊暴斃憂被誤傳染豬瘟！阿伯溪邊棄屍　不慎滑倒摔死

高雄殯葬處集體貪污！14職工削百萬死人錢　1163具遺體插隊火化

快訊／太子集團詐騙洗錢！檢調47路搜索在台據點　扣45億拘25人

快訊／貨櫃車轉彎輾斃騎士！現場留血色水灘　驚悚畫面曝光

無聲英雄！讓毒癮者回家、讓犯錯者重生　更保80年用愛寫下奇蹟

退休男2度譙黃捷「X妳老母」　2法院審理「一判無罪一罰6千」

彰化二水驚見百公斤水鹿暴斃水溝　動防所：牛羊鹿不會感染豬瘟

台灣社會應重新思考「中國人」的意義　而不是把更多人推向對岸

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

才卸任中選會主委李進勇火速恢復民進黨籍　許宇甄批：坐實看門犬

麻衣恢復單身帶壓箱寶鑑定　全球限量20的錶被稱低調富豪

驚險畫面曝！女騎士挨撞險成公車輪下亡魂　肇事機車竟落跑

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

台南環保績效全國發光奪5特優3優等　黃偉哲：減碳行動沒有退路

快訊／川普、金正恩再會有譜了！　南韓國情院：最快明年3月以後

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

可口可樂AI聖誕廣告翻車　網友酸：看完更想喝百事了

坤達認錯閃兵「後悔得要死」　吳宗憲抱不平：不應該上銬

社會熱門新聞

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

CEO極樂毒趴內幕曝！富家女留學返台淪「上流藥頭」

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

毒駕害死人畫面曝！桃園貨車解體斷兩截　駕駛慘死

即／台中死亡車禍！騎士遭貨櫃車輾斃

5月出席活動才曝「沒當兵原因」！薛仕凌涉閃兵30萬交保

恩／檢調搜索太子集團在台據點　扣45億拘25人

即／國3軍卡撞軍卡　駕駛兵車距太近變「卡車」

即／台中火車站月台「1男無呼吸心跳」！搶救無效亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯命案燒到她！「台最強AV女優」急發6聲明

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面