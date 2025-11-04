5月出席活動才曝「沒當兵原因」！薛仕凌今主動到案　30萬元交保

▲薛仕凌涉閃兵，4日上午主動到案說明，是否符合自首要件仍有待檢方認定。（資料圖／記者謝盛帆攝）

記者黃哲民、陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人王大陸今年2月遭查出涉嫌找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，引發一連串逃兵風波，「大嘴巴」成員薛仕凌4日上午10時主動前往新北地檢署到案說明，訊後於中午12時諭知以30萬元交保，候保2小時辦妥，至於是否符合自首要件，仍有待檢方後續研議認定。

而薛仕凌在大嘴巴時期曾二度榮獲最佳演唱組合獎（2008年、2011年），之後轉戰演員成績斐然，2021年金鐘獎曾憑藉《生生世世》奪下戲劇節目男主角獎、《做工的人》迷你劇集／電視電影男配角獎，2023年憑藉《台灣犯罪故事－出軌》奪下戲劇節目男主角獎。

檢警5月間針對逃兵案展開第二波搜索時，多名藝人遭拘提，當時薛仕凌出席時尚活動遭問及此事時，他坦言「沒有當兵」，自稱延畢時就已經決定要入伍，後來去體檢才發現自己有「遺傳性高血壓」，原來是父親那邊有這類的症狀，總共檢查了三次才被驗退，當時醫生告訴他要特別注意血壓問題。

薛仕凌解釋自己被醫生告知「遺傳性高血壓」是有危險性的，因此被斷定不適合當兵，坦言多年前得知此事後「有錯愕」，但沒有太多僥倖的心態，從去年開始就有健康檢查的習慣，血壓目前沒有紅字，反而出現「紅血球偏低」的情況。