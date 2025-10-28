　
社會 社會焦點 保障人權

獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

-獨，富商前男友提供-▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓死者生前喜愛旅遊，與前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／民眾提供，下同）

▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓死者生前喜愛旅遊，與前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／富商前男友授權提供，下同）

記者張君豪／台北報導

北市信義區豪宅日前發生陳姓創投CEO與曾姓女友雙雙陳屍住處，直到陳姓CEO父親驚覺兒子說好一起吃晚餐，卻一直聯絡不上，經上門查看，這才發現親兒與曾姓女友身體交纏倒臥客廳喪命雙亡，桌上還有疑似毒品的粉末和藥錠，而曾女原與另名富商交往多年，未料卻在分手約一個月時，就與37歲的陳姓9億CEO在豪宅內，不明原因雙亡。

曾女出身桃園楊梅地區，早年父母親離異後跟從母姓，但曾女外貌亮麗加上中小學曾是游泳選手，常年維持曼妙體態，從就讀大學期間就認識一名中部的富商，這名富商雖然和曾女交往，但幾乎長期把曾女當自家女兒呵護，幾乎包辦曾女就學期間的所有開銷，包含名牌服飾、新款手機，只要是曾女看上想要的奢侈品，富商都是有求必應。

該名中部富商也鼓勵曾女學習理財、投資和拓展人脈，不僅斥資讓曾女北上到台北學習香港境外保金課程，更鼓勵她朝電商自營品牌創業，或者走向高階資產經理人的道路，今年初曾女因曾加入直銷團隊發展受挫「想要散散心」，富商更豪擲數十萬元，讓喜歡游泳、潛水的曾女到菲律賓宿霧當地念語言學校，期間完成了潛水人夢想的「菲國跳島潛水之旅」，也入住高檔VILLA消遣解悶。

-獨，富商前男友提供-▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓死者生前喜愛旅遊，與前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／民眾提供，下同）

富商為鼓勵曾女再出發，趁曾女順利考取汽車駕照後，斥資200萬購買新款的MINI COOPER 給曾女當交通工具外出跑業務，兩人今年8月分手後，富商仍情義相挺，9月25日帶曾女到香港考察境外保金業務，期間卻遇到颱風，本來3天2夜行程因班機延遲在香港多停留一天，未料返台才約一個月時間，正妹就和9億CEO在信義區豪宅內，不明原因雙亡。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

明年輕症直衝大醫院變貴　一次收1200元
大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發
獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙
照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了
大谷翔平太不可思議了！佛里曼：敬遠是正確選擇
封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

信義區永吉路雙屍命案富商豪宅

