獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

▲台北市信義區豪宅雙屍命案，曾姓死者生前喜愛旅遊，與前男友在全台多處景點拍下美照。（圖／富商前男友授權提供，下同）

記者張君豪／台北報導

北市信義區豪宅日前發生陳姓創投CEO與曾姓女友雙雙陳屍住處，直到陳姓CEO父親驚覺兒子說好一起吃晚餐，卻一直聯絡不上，經上門查看，這才發現親兒與曾姓女友身體交纏倒臥客廳喪命雙亡，桌上還有疑似毒品的粉末和藥錠，而曾女原與另名富商交往多年，未料卻在分手約一個月時，就與37歲的陳姓9億CEO在豪宅內，不明原因雙亡。

曾女出身桃園楊梅地區，早年父母親離異後跟從母姓，但曾女外貌亮麗加上中小學曾是游泳選手，常年維持曼妙體態，從就讀大學期間就認識一名中部的富商，這名富商雖然和曾女交往，但幾乎長期把曾女當自家女兒呵護，幾乎包辦曾女就學期間的所有開銷，包含名牌服飾、新款手機，只要是曾女看上想要的奢侈品，富商都是有求必應。

該名中部富商也鼓勵曾女學習理財、投資和拓展人脈，不僅斥資讓曾女北上到台北學習香港境外保金課程，更鼓勵她朝電商自營品牌創業，或者走向高階資產經理人的道路，今年初曾女因曾加入直銷團隊發展受挫「想要散散心」，富商更豪擲數十萬元，讓喜歡游泳、潛水的曾女到菲律賓宿霧當地念語言學校，期間完成了潛水人夢想的「菲國跳島潛水之旅」，也入住高檔VILLA消遣解悶。

富商為鼓勵曾女再出發，趁曾女順利考取汽車駕照後，斥資200萬購買新款的MINI COOPER 給曾女當交通工具外出跑業務，兩人今年8月分手後，富商仍情義相挺，9月25日帶曾女到香港考察境外保金業務，期間卻遇到颱風，本來3天2夜行程因班機延遲在香港多停留一天，未料返台才約一個月時間，正妹就和9億CEO在信義區豪宅內，不明原因雙亡。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑 金主是桃勤董座趙正宇麻吉



獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝 養7000帳號「收錢就猛攻」