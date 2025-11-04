王子偷吃粿粿「工作全停了」　網看懂聲明：台灣演藝圈的套路

▲粿粿和王子有超越朋友的關係。（圖／翻攝自王子IG）

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，且對象還是好友王子邱勝翊。事後王子承認，自己和粿粿有超越朋友的關係，而王子所屬的經紀公司喜鵲娛樂也發聲明，宣布停止王子所有演藝工作。就有網友討論之後的發展，「風頭一過還不是會出來」、「其實也只是讓他暫時休假去放鬆而已」。

王子所屬經紀公司喜鵲娛樂發聲明表示，邱勝翊私領域的失當行為引起爭議，占用社會資源，在此向社會大眾致歉，也感謝關心，「即日起，喜鵲娛樂停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排」。

聲明續指出，對於邱勝翊私領域的失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待和信任，他們深表歉意和遺憾，公司會督促藝人誠實負責、勇於承擔。

聲明曝光後，不少網友都認為，「反正過陣子又會復出啊。例：阿翔」、「暫時停止而已，又不是真的解約掃地出門，估計一陣子風波過了又出來了」、「阿翔模式嗎？避風頭完又出來了，台灣演藝圈的套路」、「應該永久停掉工作，別再復出」、「為什麼不是退出演藝圈」、「又不是永久停止，避避風頭而已」、「跟祥祥一樣，沒多久又出來走跳了」。

還有網友回應，「金鐘獎拿去還人家」、「王子是打算神隱到連公司都無法介入協助公關嗎？連公司都在讓王子勇於承擔責任，也太沒良心了」、「這應該不是滅火，這是在神隱吧，粿粿真的太傻、太愛玩，好好一段婚姻被她自己親手毀掉」。