生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高溫假有譜！可能無法放一整天　勞團籲「低溫假」也納入

▲▼美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲高溫底下工作的員工。示意圖非本文當事人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

隨著氣候變遷，極端高溫頻率逐年增加，立法院交通委員會今審查立委提案《氣象法》修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假，不過可能不會像颱風假放整天。勞團則建議低溫假也要一併列入討論。

在全球暖化趨勢下，高溫事件頻傳，交通委員會今審查《氣象法》修正草案，原先災害性天氣樣態包括指可能造成生命財產損失的颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風、乾旱等，此次修法將納入「高溫」，未來將發布「高溫資訊」改為「高溫特報」，並維持紅、橙、黃色燈號。

▲▼氣象署長呂國臣（右）答詢。（圖／記者周湘芸攝）

▲氣象署長呂國臣（右）答詢。（圖／記者周湘芸攝）

此外，交通部也建議，考量近年「熱帶性低氣壓」造成重大災害，如2018年0823水災重創南台灣，將其一併納入災害天氣定義。

交通部次長林國顯也說，草案預告後會納入各單位意見，由於各方意見蠻多，預計11月進行預告，預告2個月再報到交通部，部裡是朝贊成（高溫假）的方向。但是他說，高溫假應該不會像颱風假放一整天，而是斟酌情況給予休息、通風、補水、出勤津貼等方式調適，各單位要怎麼作為，還要看人事單位與政府部門的考量。另外根據聯合報報導，台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋則呼籲，除了高溫的熱危害，寒流帶來的衝擊可能更大，建議將低溫假等一併列入討論。

11/01 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

追蹤我們：

熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

熱爆「高溫假」爭全放　勞長：坐辦公室放假很奇怪

天氣愈來愈熱，勞動部對「高溫假」的規劃受到關注，勞動部長洪申翰今（23）日指出，現階段還是採取分眾保護勞工的措施，因為不同職類的勞工，面臨暴露在高溫的差異蠻大，「坐辦公室的職員放高溫假有點怪」他認為要看地區、時段調整，「全面性高溫假」仍須討論。

高溫將納入「災害性天氣」！氣象署擬修法　最快年底送政院

高溫將納入「災害性天氣」！氣象署擬修法　最快年底送政院

台北飆破40度將成常態！彭啓明示警：20年將升溫0.5至2度

台北飆破40度將成常態！彭啓明示警：20年將升溫0.5至2度

高溫假可行？何佩珊坦言「標準難定義」　2方向保護高溫工作者

高溫假可行？何佩珊坦言「標準難定義」　2方向保護高溫工作者

95％勞工想有高溫假、高溫津貼　勞動部回應了

95％勞工想有高溫假、高溫津貼　勞動部回應了

