高溫假有譜！可能無法放一整天　勞團籲「低溫假」也納入

隨著氣候變遷，極端高溫頻率逐年增加，立法院交通委員會今審查立委提案《氣象法》修正草案，將高溫納入災害天氣，未來可依法發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫假，不過可能不會像颱風假放整天。勞團則建議低溫假也要一併列入討論。

在全球暖化趨勢下，高溫事件頻傳，交通委員會今審查《氣象法》修正草案，原先災害性天氣樣態包括指可能造成生命財產損失的颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風、乾旱等，此次修法將納入「高溫」，未來將發布「高溫資訊」改為「高溫特報」，並維持紅、橙、黃色燈號。

此外，交通部也建議，考量近年「熱帶性低氣壓」造成重大災害，如2018年0823水災重創南台灣，將其一併納入災害天氣定義。

交通部次長林國顯也說，草案預告後會納入各單位意見，由於各方意見蠻多，預計11月進行預告，預告2個月再報到交通部，部裡是朝贊成（高溫假）的方向。但是他說，高溫假應該不會像颱風假放一整天，而是斟酌情況給予休息、通風、補水、出勤津貼等方式調適，各單位要怎麼作為，還要看人事單位與政府部門的考量。另外根據聯合報報導，台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋則呼籲，除了高溫的熱危害，寒流帶來的衝擊可能更大，建議將低溫假等一併列入討論。