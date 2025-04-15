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高溫將納入「災害性天氣」！氣象署擬修法　最快年底送政院

▲▼夏天,中暑,天氣熱,缺電,臺北,缺水,乾旱,氣象,高溫,熱死人。（圖／記者邱顯燁攝）

▲隨著極端氣候頻率增加，國內討論「高溫假」已久。（圖／記者邱顯燁攝）

記者周湘芸／台北報導

隨著極端氣候頻率增加，國內討論「高溫假」已久。交通部中央氣象署署長呂國臣今年1月上任後，著手《氣象法》修法，包括將高溫納入特報範圍、讓更多民間氣象產業可應用氣象署數據，並進行人才培育。呂國臣表示，目前修法進度已有部分達9成以上，目標今年底前送至行政院。

呂國臣表示，目前氣象法定義的災害性天氣包含低溫、強風、大雨及豪雨等，隨著全球暖化，高溫不斷創新高，36度以上極端高溫已不難見，氣象署前幾年已針對36度以上高溫訂定即時訊息，達38度為橙色燈號、38度連續3天為紅色燈號，未來也將列入《氣象法》災害性天氣定義，可依法發布高溫特報。

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呂國臣指出，雖然從即時訊息改為特報變化不大，但若以特報形式呈現，政府單位會依據預警程度不同有應變作為，像是過去發布低溫特報時，地方政府會啟動低溫關懷機制，農業部也會提醒農作物留意寒害。

至於過去備受討論的「高溫假」，他表示，若未來發布高溫特報，政府就可以針對特定勞工訂定防曬或降溫配套措施，是否要有高溫假，也是由各單位決定。

此外，呂國臣表示，面對氣候變遷，各行各業都需要在極端天氣有調適作為，氣象署不可能面面俱到，期待氣象產業能在此發揮角色。此次《氣象署》修法，針對資料應用也有原則性修改，以「原則開放、有效管理」為基準。另在人員培育方面，也將委由第三方認證及訓練。

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