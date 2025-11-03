　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鏟子超人變恐怖情人！喊同歸於盡挾持前女友　拒捕獨自墜樓亡

▲▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友，最後蘇男從15樓頂墜落身亡，蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇男持刀挾持陳姓前女友，不顧到場員警勸阻，獨自從15樓頂樓墜落身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市三重區2日晚間，一名35歲蘇姓男子疑不滿23歲陳姓前女友提分手，竟持刀攻擊陳女姊姊後，再挾持陳女跑到大樓頂樓，見警方到場勸阻下，獨自墜樓亡，所幸陳姓姊妹無大礙。從蘇男的社群網站上可以發現，他經常分享飲料店的工作日常，還曾當鏟子超人到花蓮幫忙，為何突然成為失控的恐怖情人成謎。

蘇男10年前曾在花蓮當兵，擔任少尉輔導長，退役後轉職當起飲料店老闆，與陳女交往後，加盟雞蛋糕品牌在飲料店內一起販售，從他的社群網站上可以發現，他經常以玩笑方式分享工作日常，還在國慶連假當起鏟子超人，搭車到光復幫忙，正能量滿滿，有時也會PO出與女友的互動，看似一切正常。

▲▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友，最後蘇男從15樓頂墜落身亡，蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇男犯案用水果刀 。

2人交往1年多後，陳女在1個月前提出分手，蘇男心生不滿，2日晚間8時許跑到陳女住處停車場埋伏，見姊妹倆開車返家，先持刀攻擊陳女姊姊，造成其頸部、背部受傷，她負傷逃離現場跑到派出所求救，員警隨即通報救護車送醫，並火速趕赴現場搜索。

晚上9時許，警方調閱社區監視器發現，蘇男犯案後強行挾持前女友到大樓頂樓，員警立刻跑上樓試圖勸阻，但蘇男情緒失控，喊著要與陳女同歸於盡，最終當著眾人面前獨自從15樓墜下，緊急送往三重醫院搶救，仍傷重不治。

陳姓妹妹因頸部受傷，送往馬偕醫院治療後也無大礙，全案將依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
7-11特大美式「買11送11」　超商新一波咖啡寄杯優惠來了
3移工當車手月賺120K！20「約砲男」遭榨乾
台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！
金曲大師跑步摔倒驟逝...遺體不運回台灣　今廣州火化
預言「范姜、粿粿、王子」結局3輸！律師：他最垃圾
鏟子超人變恐怖情人！挾持23歲前女友　拒捕墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飼主開小貨車硬拖黃牛！牠血流滿地無力癱臥　車輛未掛牌先挨罰

「年度最閃亮」64公斤黃金同場拍賣　新北分署11/11開放競標

埔基醫院公務車山路撞電桿釀4傷　20多歲訓練醫師「頸椎骨折」

3移工當車手月賺120K！20「約砲男」遭榨乾　刑期總和近百年

鏟子超人變恐怖情人！喊同歸於盡挾持前女友　拒捕獨自墜樓亡

惡質！冬山鄉山坡地遭偷倒數十噸事業廢棄物　農民憂污染水源

桃園驚見「阿伯的移動城堡」！轎車外綁家具、收納箱　警將開罰

預約禁菸房聞異味　外籍旅客怒告「3個殺人未遂」結果曝

「林北不爽」！嘉義男持鐵棍砸車　全裸拒捕當街小便遭強制送醫

剉咧等！藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

飼主開小貨車硬拖黃牛！牠血流滿地無力癱臥　車輛未掛牌先挨罰

「年度最閃亮」64公斤黃金同場拍賣　新北分署11/11開放競標

埔基醫院公務車山路撞電桿釀4傷　20多歲訓練醫師「頸椎骨折」

3移工當車手月賺120K！20「約砲男」遭榨乾　刑期總和近百年

鏟子超人變恐怖情人！喊同歸於盡挾持前女友　拒捕獨自墜樓亡

惡質！冬山鄉山坡地遭偷倒數十噸事業廢棄物　農民憂污染水源

桃園驚見「阿伯的移動城堡」！轎車外綁家具、收納箱　警將開罰

預約禁菸房聞異味　外籍旅客怒告「3個殺人未遂」結果曝

「林北不爽」！嘉義男持鐵棍砸車　全裸拒捕當街小便遭強制送醫

剉咧等！藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理！強調「工作量龐大」

痛批黃敬平「上綠營政論訕笑自己人」　粉專：從今天一路打你到2026

台南桌球男雙倫敦奪冠　陳亭妃：培養選手不只看今天更要保障未來

飼主開小貨車硬拖黃牛！牠血流滿地無力癱臥　車輛未掛牌先挨罰

快訊／台股收盤大漲101.24點　台積電漲10元至1510

藍推不在籍投票　林楚茵轟：忘了昨天的痛？袒胸露臂歡迎中共介選

超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

基隆環警加強夜市與景點稽查　打造乾淨城市環境迎賓客

憂鬱、壓力大？營養師教你補對食物　讓情緒重回穩定狀態

郭書瑤變身地獄來的前女友　「單身八個月」求脫單…曖昧台劇男神

【這盤誰點的？】萬聖節扮成巨型鮭魚卵...竟還去吃壽司XD

社會熱門新聞

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

即／17歲高二女學生惡火罹難　校方哀慟　

人夫性侵女友人辯「她主動」　法官不買單重判

即／北市男突倒臥人行道　警到場已死亡

婦撿浪貓闖斑馬線遭2機車撞飛亡　兒全程目睹

快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

樂團主唱搭建舞台墜地亡　北市跨年承包商起訴

鏟子超人變恐怖情人！挾持前女友拒捕獨自墜樓亡

撞擊畫面曝！新竹老夫妻遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

台中縱火嫌「正面曝光」！17歲少女葬身火窟

即／台中火警母女1死1傷！縱火嫌犯落網了

「鮑魚大亨」逃亡有人掩護　高院法官裁定造假露餡

更多熱門

相關新聞

台中租客惡行一籮筐！　剪斷監視器縱火害命

台中租客惡行一籮筐！　剪斷監視器縱火害命

台中市烏日區五光路一棟民宅今(3日)凌晨2時許發生惡火！造成17歲林姓女兒身亡、50歲吳姓母親重傷，而縱火兇手竟是64歲許姓租客，目前已遭逮捕。初步了解，許男因各種詭異行為又不願撤離，遭到屋主一家提告，雙方正在打官司中，詎料許男竟在開庭9天前，將附近監視器剪斷後縱火害命。

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

即／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內

即／房東催房租驚見男「全身發黑」陳屍屋內

即／高雄大樓墜樓！男子陳屍友人住家中庭

即／高雄大樓墜樓！男子陳屍友人住家中庭

坦尚尼亞爆選舉舞弊掀示威　反對黨：3天700死

坦尚尼亞爆選舉舞弊掀示威　反對黨：3天700死

關鍵字：

三重姊妹前女友挾持墜樓死亡

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

謝侑芯遺體「恐無法返台」！家人痛心：只想要真相

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面