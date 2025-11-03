鏟子超人變恐怖情人！喊同歸於盡挾持前女友　拒捕獨自墜樓亡

▲蘇男持刀挾持陳姓前女友，不顧到場員警勸阻，獨自從15樓頂樓墜落身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市三重區2日晚間，一名35歲蘇姓男子疑不滿23歲陳姓前女友提分手，竟持刀攻擊陳女姊姊後，再挾持陳女跑到大樓頂樓，見警方到場勸阻下，獨自墜樓亡，所幸陳姓姊妹無大礙。從蘇男的社群網站上可以發現，他經常分享飲料店的工作日常，還曾當鏟子超人到花蓮幫忙，為何突然成為失控的恐怖情人成謎。

蘇男10年前曾在花蓮當兵，擔任少尉輔導長，退役後轉職當起飲料店老闆，與陳女交往後，加盟雞蛋糕品牌在飲料店內一起販售，從他的社群網站上可以發現，他經常以玩笑方式分享工作日常，還在國慶連假當起鏟子超人，搭車到光復幫忙，正能量滿滿，有時也會PO出與女友的互動，看似一切正常。

▲蘇男犯案用水果刀 。



2人交往1年多後，陳女在1個月前提出分手，蘇男心生不滿，2日晚間8時許跑到陳女住處停車場埋伏，見姊妹倆開車返家，先持刀攻擊陳女姊姊，造成其頸部、背部受傷，她負傷逃離現場跑到派出所求救，員警隨即通報救護車送醫，並火速趕赴現場搜索。

晚上9時許，警方調閱社區監視器發現，蘇男犯案後強行挾持前女友到大樓頂樓，員警立刻跑上樓試圖勸阻，但蘇男情緒失控，喊著要與陳女同歸於盡，最終當著眾人面前獨自從15樓墜下，緊急送往三重醫院搶救，仍傷重不治。

陳姓妹妹因頸部受傷，送往馬偕醫院治療後也無大礙，全案將依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995