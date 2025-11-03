　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（2日）晚間，一名35歲的蘇姓男子疑似不滿前女友分手，竟持水果刀在社區停車場砍殺23歲陳姓前女友的26歲姊姊，隨後更將前女友挾持至頂樓。警方到場勸阻無效，蘇男竟從15樓頂墜落，經送醫不治，2姊妹則因刀傷，送醫急救無生命危險，全案依殺人未遂送辦。

▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友，最後蘇男從15樓頂墜落身亡，蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨晚8時許，陳姓姊妹開車返回三重區環河南路住家停車場時，遭到前來埋伏的蘇姓前男友持水果刀攻擊，陳姓姊姊在衝突中頸部及背部遭劃傷，她負傷逃離現場後跑到附近派出所求救。警方獲報後，立即通知救護協助送醫，並火速趕赴案發社區。

晚間9時許警方趕抵現場，立即展開搜索並調閱監視器，社區監視器顯示，蘇男攻擊姊姊後，將前女友陳姓妹妹挾持，強行帶往社區頂樓。大批員警隨即趕到頂樓進行勸阻，但蘇男情緒失控，竟當著警方的面自行從大樓頂墜落，蘇男隨後被送往市立三重醫院急救，最終宣告不治。

經確認陳姓妹妹的狀況，發現她頸部有刀傷，救護人員到場後立即將她送往台北馬偕醫院急救。目前陳家姊妹均在醫院住院觀察中。經了解，蘇男與陳姓妹妹有感情糾紛，目前已通知蘇男家屬到場釐清案情，全案將依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

▼最後蘇男從15樓頂墜落社區中庭身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友，最後蘇男從15樓頂墜落身亡，蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蘇男在頂樓持刀狹持陳姓前女友，最後蘇男從15樓頂墜落身亡，蘇男犯案用水果刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10/31 全台詐欺最新數據

三重感情糾紛分手墜樓

