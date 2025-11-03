　
星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

▲▼星宇航空明年2月12日起台北-宮古島轉為定期航班。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空台北-宮古島明年2月12日起轉為定期航班。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今年8月22日至10月24日推出期間限定台北至宮古島航班，今再宣布，明年2月12日起台北-宮古島轉為定期航班，並於2月13日新闢台中-宮古島航線，即日起開賣。

星宇航空表示，今年8月首航宮古島，航程僅約1.5小時，其細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，獲得旅客青睞，明年2月12日起台北-宮古島再度啟航，更於2月13日新闢台中-宮古島，均為全年度航班。

星宇航空指出，宮古島限定航線受旅客喜愛，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此自明年起將轉為定期營運，另藉由新增「台中－宮古島」航線，讓更多旅客能從中部直飛日本。此次攜手宮古島知名度假集團Shigira推出住房優惠，旅客11月12日至明年3月31日預訂可享8折優惠，並提供免費機場接駁、館內商店9折及溫泉入浴券等禮遇。

另外，台灣虎航日前也宣布，將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩等3條新航線，其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是虎航首條從台南出發的國際航線。

台灣虎航表示，高雄-熊本、台南-熊本航線預計於12月23日開航，開航初期每周營運2班；台南-沖繩航線預計12月25日開航，開航初期每周營運2班，盼深化台灣與日本間的航網密度。

11/01 全台詐欺最新數據

謝長廷獲頒日本最高榮譽「旭日大綬章」：非常光榮

星宇航空攜手寒舍集團　貴賓室引進請客樓、辰園星級美食

星宇航空（2646）今（15）日宣布攜手寒舍集團，將星級料理引進貴賓室，將分別與榮獲米其林一星的「請客樓」及以入選米其林指南的正宗粵菜「辰園」展開深度合作，把頂尖佳餚帶入旅客啟程前的每一刻。10月20日起，旅客將率先於貴賓室品嚐到請客樓團隊精心打造的招牌美饌，辰園則將於明年接續呈現。

星宇機場貴賓室推米其林餐點　「請客樓」下周起進駐

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

麥德姆颱風影響　星宇航空明取消「港澳班機4架次」

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線　12月16日起每天一班

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

