星宇航空宮古島航線轉定期航班　明年2月台北、台中雙點直飛

▲星宇航空台北-宮古島明年2月12日起轉為定期航班。（圖／星宇航空提供）



記者周湘芸／台北報導

星宇航空今年8月22日至10月24日推出期間限定台北至宮古島航班，今再宣布，明年2月12日起台北-宮古島轉為定期航班，並於2月13日新闢台中-宮古島航線，即日起開賣。

星宇航空表示，今年8月首航宮古島，航程僅約1.5小時，其細白沙灘、清澈海水與豐富自然景觀的吸引力，獲得旅客青睞，明年2月12日起台北-宮古島再度啟航，更於2月13日新闢台中-宮古島，均為全年度航班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空指出，宮古島限定航線受旅客喜愛，顯示市場對沖繩外島旅遊的高度潛力，因此自明年起將轉為定期營運，另藉由新增「台中－宮古島」航線，讓更多旅客能從中部直飛日本。此次攜手宮古島知名度假集團Shigira推出住房優惠，旅客11月12日至明年3月31日預訂可享8折優惠，並提供免費機場接駁、館內商店9折及溫泉入浴券等禮遇。

另外，台灣虎航日前也宣布，將於12月陸續開航高雄-熊本、台南-熊本、台南-沖繩等3條新航線，其中，熊本除了是飛航日本的第23個航點外，台南-熊本更是虎航首條從台南出發的國際航線。

台灣虎航表示，高雄-熊本、台南-熊本航線預計於12月23日開航，開航初期每周營運2班；台南-沖繩航線預計12月25日開航，開航初期每周營運2班，盼深化台灣與日本間的航網密度。