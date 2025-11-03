連撞機車與3車害女騎士送醫　肇逃瑪莎拉蒂男深夜投案

▲南區永成路三段清晨發生自小客車連撞車禍，杜姓女騎士受傷送醫，肇事駕駛事後投案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區永成路三段2日凌晨發生一起肇逃車禍，一名男子駕駛瑪莎拉蒂連撞行駛中的機車與3輛路邊停放車輛後逃逸，造成48歲杜姓女騎士受傷送醫，警方獲報火速趕抵現場展開追查，20多歲肇事吳姓駕駛深知法網難逃，於2日晚間11時許自行到案，酒測值為0，市警六分局依法送辦，並深入調查是否另涉酒駕肇逃情節。

第六分局交通分隊長呂雅敏指出，案發於2日凌晨5時許，警方接獲報案後立即趕往現場，經查為駕駛人沿永成路三段由南往北行駛，於路段擦撞1輛行駛中的機車及路邊3輛停放自小客車。杜姓女騎士受傷後先送市立醫院再轉送成大醫院救治，所幸並無生命危險。

第六分局交通組長楊博超表示，警方鎖定嫌犯後鍥而不捨循線查緝，肇事20多歲吳姓駕駛人2日深夜11時許主動投案，到案時酒測值為0，且駕照正常。全案警方依肇事逃逸、毀損及傷害等罪嫌，移請台南地檢署偵辦，後續將持續釐清肇事原因及是否涉及酒駕。

據了解，吳男表示這輛瑪莎拉蒂車是車行的讓渡車，他想買下這輛車才會請車行同意讓他試開，沒想到竟會闖禍撞傷機車騎士與其他路旁的車輛，肇事後一時害怕會有高額賠償，就下車逃離現場。後來知道警方已掌握他的身分、住處，自知難逃法網，就於2日深夜向六分局警方投案。

而案發後與吳男一起的25歲女乘客也有一些傷勢，該女子與吳男一起離開案發地，後來被熱心民眾載回車禍現場，警方請救護車協助送醫。但該女對是誰開車載她都推稱，當時喝醉了，不知道是誰開車載她。