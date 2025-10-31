新竹工地地層下陷　都展處檢查結果出爐：兩排住戶可安心返家

記者楊永盛、鄒鎮宇／新竹報導

新竹市東大路四段一處工地於昨（30）日進行地下室施工時，鄰近巷弄地面出現傾斜下陷情形，引發住戶及各界關注。今（31）日上午，新竹市都市發展處邀集新竹市建築師公會到場，針對周邊建築物結構安全展開初步專業評估。根據建築師公會現場勘查，工地北側第三、第四排的建築物目前無安全疑慮，住戶可安心返家。

▲新竹市都市發展處邀集新竹市建築師公會到場勘查。（圖／記者楊永盛翻攝）



除建築結構安全外，大地技師公會亦於今日下午完成鄰近巷弄的透地雷達檢測，報告顯示並未發現土壤疏鬆或孔洞情形。綜合建築師及地質專業團隊意見，現場指揮官判定：除117巷24號（集會所）、117巷23號、115巷24號、115巷23號、113巷26號、113巷24號、113巷23號、113巷23之1號及111巷24號外，其餘第三、第四排以後住戶可返回居住。但市府強調，若現地監測數據有異常變化，住戶仍須配合現場人員緊急疏散指示。

都市發展處表示，經各專業公會與透地雷達檢測綜合判斷，目前下陷情況已趨於穩定。為加強安全防護，新竹市政府已於東大路四段111巷至117巷區域規劃每2小時進行一次監測，並即時將結果回報至監測群組。市府除了原先設於第二排的觀測點外，增設第三排觀測點，同時於第三、第四排住戶加裝建築物傾斜監測儀，以強化監測密度與警示機制。一旦監測儀器曲線圖出現異常，工地及應變中心將立即啟動應變處置，確保周邊環境與住戶安全。

代理市長邱臣遠在議會施政報告結束後，亦親赴現場關心施工廠商及各局處的應變進度。市府表示，將持續與專業團隊合作，密切監控工地及周邊情況，並加強資訊公開，確保住戶權益與安全。