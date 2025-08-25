牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙　醫一聽潔牙習慣超無奈

▲王小姐戴牙套5年換8顆爛牙。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國遼寧一名王小姐（化名）日前拆掉戴了5年的牙套後，竟有8顆嚴重蛀牙，甚至牙縫已蛀成洞，不僅影響美觀，也造成牙齒需做根管治療。不少網友指出，5年的牙套都白戴了，牙齒還變醜了。而王小姐分享自己平時的潔牙習慣，也令醫師直搖頭。

據《河南廣電》報導，王小姐坦言，「大部分時間都堅持早晚刷牙、飯後漱口，但因經濟原因未使用沖牙器、牙縫刷等輔助工具，期間未定期洗牙，不知道為什麼變成這樣了。」

▲▼醫師指出，王小姐現在需要做根管治療。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，牙套托架、弓絲下方、牙縫等部位易殘留食物殘渣，一般牙刷難以徹底清潔，菌斑長期堆積，產酸腐蝕琺瑯質，「患者的矯正週期長達5年，常規為2至3年，遠超合理時長，再加上復診時，她的醫師未及時發現，脫礦或齲壞跡象，或未提供針對性清潔指引。」

醫師表示，僅依賴基礎刷牙漱口，未使用矯正專用工具（如牙縫刷、沖牙器），且未依規範每3個月洗牙，這樣是非常不行，清潔也不夠足夠的。

醫師感嘆，王小姐配戴傳統金屬牙套5年（2019至2025年），拆除後，確診8顆牙齒齲壞，部分形成明顯黑洞，伴隨牙齦紅腫，需補牙及根管治療，「戴牙套的患者更需注意牙齒清潔，更一定要定期回診。」