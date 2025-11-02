守住！台中非洲豬瘟連莊+0　指揮官連喊6次「沒有」再撐5天解禁

▲農業部次長杜文珍今天在記者會上連說6次「沒有」，新增非洲豬瘟案例，顯示病毒鎖在案例場。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中傳出非洲豬瘟案例今天已經進入到第11天，即日起至11月6日啟動最後一輪、也就是第三輪防疫措施。今天在非洲豬瘟中央前進應變所記者會上，指揮官、農業部次長杜文珍一早宣布好消息，截至目前為止，沒有增加新個案，杜文珍連喊6次「沒有」，並在會中感謝全國豬農，這段期間配合將豬隻留在牧場中，接下來最後關鍵時期，全民一起挺過。

杜文珍指出，在記者會上表示，截至目前為止沒有發現新的個案，也顯示病毒鎖在案例場；但值得留意的是，此次高風險場域增加兩場，其中一場是案場的關聯場，另一場係因市府接到通報，台中太平山區有發現山豬，事後證實是有人圈養，目前也已經列入關聯場。

▲非洲豬瘟案場內部太髒亂，日前國軍再增援80人全力清消。（圖／資料照片）



杜文珍也強調，今天開始進入第三階段，是全部15天的最後一階段，也是非常關鍵時期，強化措施包括化製車隨車採檢、豬場掌控以及關聯場、高風險場域等都要加強。

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟。農業部長陳駿季昨（1日）表示，即日起啟動第三階段防疫措施，除持續第二階段所有防疫策略，同時針對化製場斃死豬100% 採檢，也會要求落實養豬場生物安全，若到11月6日未新增確診個案，7日起解除全國豬隻禁運禁宰，但豬隻餵養廚餘不會同步解禁，仍要討論出配套措施等4個前提才能解禁。