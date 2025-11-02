　
社會 社會焦點 保障人權

25歲女欠債遭拘禁餵毒+鬼剃頭！警攻堅逮人　主嫌嚇到腿軟

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲羅女欠債被張男囚禁汽車旅館，遭到強行剃頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市羅姓女子與綽號「饅頭」的張姓男子有債務糾紛，張男為此夥同2名友人，將羅女拘禁在汽車旅館，還拿小刀強行剃掉羅女頭髮，並強迫她喝下毒品咖啡包。警方今年5月收網逮人，檢方複訊後依毒品罪、妨害自由罪嫌聲押張男獲准，其餘2人交保，近日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊、烏日警分局去年10月間偵辦一起販毒案，過程中意外發現本起妨害自由案件。警方調查，張姓男子（27歲）綽號饅頭，有毒品及妨害自由等多項前科，因與羅姓女子（25歲）有2萬元的財務糾紛，夥同張姓、林姓女子，又故技重施，將羅女拘禁在汽車旅館約3小時。

拘禁期間，張男等3人持小刀及電動剃頭刀，將羅女長髮剃掉，並強迫飲下摻有毒品的咖啡包，手段惡劣。專案小組展開追捕，但張男生性狡猾，經常更換不同據點，行蹤飄忽。

經多月追蹤，警方鎖定張男所在的某旅館，今年5月間派出霹靂小組攻堅，張男見大批警力，嚇得驚慌失措、束手就擒。警方發現，當下張男正與前女友在旅館內分裝毒品，當場查扣毒咖啡包57包（毛重233公克）、K他命6包（毛重20.3公克）、哈密瓜錠（毛重13.02公克）、依托咪酯煙油5瓶等贓證物，市值約10多萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲霹靂小組壓制張男。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方將張男帶回偵訊，並將參與拘禁的張女、林女拘提到案，依毒品、妨害自由等罪移送台中地檢署，檢察官複訊後將張男聲押禁見，台中地院裁准，張女、林女獲交保，全案近日檢方偵結起訴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲霹靂小組進門發現張男正在分裝毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

