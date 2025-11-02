粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

記者趙蔡州／綜合報導

藝人范姜彥豐10月29日發布影片指控妻子粿粿婚內出軌，粿粿11月1日也發布17分鐘長片回應爭議，事件持續延燒。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安表示，雙方在影片中都提到小孩，讓她看了非常憤怒，也強調兩人用爆料公審的方式攻擊對方，未來在法庭上是不利的，「誰再繼續發法律上就越不利」。

巴毛律師1日在臉書表示，她認真聽了粿粿17分鐘的聲明後，覺得粿粿無非是要把范姜彥豐塑造成軟飯男，但她看了兩人2年前的受訪影片，戴耳機這件事情早就說過，而且范姜彥豐也解釋降低音量不是不照顧小孩，為何如今又拿出來說，還只說戴降噪耳機這件事，完全沒有講到范姜彥豐後續做的事情。

巴毛律師說，「范姜還負責幫小孩洗澡，粿粿出國時不是范姜顧，不然誰在顧？總之我覺得范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛」。

▲巴毛律師表示，范姜彥豐跟粿粿發布的影片中都提到小孩，讓她看了非常憤怒。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

巴毛律師接著指出，兩人都在網路發布影片攻擊對方，內容還都提到小孩，讓她看了非常憤怒，明知道小孩長大後都看得到這些內容，父母如此互相攻擊，孩子未來看了會是什麼感想，「知道對小孩有傷害就不要做，而不是做了以後，才跟小孩道歉，這時候你第一選擇就不是保護小孩 而是先想到自己」。

她最後說，她不清楚如今雙方到底請律師了沒有，因為兩人使用爆料公審的方式互相攻擊，屆時到法庭上絕對是不利的，「誰再繼續發（影片），法律上就越不利，沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，親權及財產判決都會清清楚楚，不是對方很爛所以我可以外遇」。