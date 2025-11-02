　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

記者趙蔡州／綜合報導

藝人范姜彥豐10月29日發布影片指控妻子粿粿婚內出軌，粿粿11月1日也發布17分鐘長片回應爭議，事件持續延燒。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安表示，雙方在影片中都提到小孩，讓她看了非常憤怒，也強調兩人用爆料公審的方式攻擊對方，未來在法庭上是不利的，「誰再繼續發法律上就越不利」。

巴毛律師1日在臉書表示，她認真聽了粿粿17分鐘的聲明後，覺得粿粿無非是要把范姜彥豐塑造成軟飯男，但她看了兩人2年前的受訪影片，戴耳機這件事情早就說過，而且范姜彥豐也解釋降低音量不是不照顧小孩，為何如今又拿出來說，還只說戴降噪耳機這件事，完全沒有講到范姜彥豐後續做的事情。

巴毛律師說，「范姜還負責幫小孩洗澡，粿粿出國時不是范姜顧，不然誰在顧？總之我覺得范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外送稿用　▲▼范姜彥豐 粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲巴毛律師表示，范姜彥豐跟粿粿發布的影片中都提到小孩，讓她看了非常憤怒。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

巴毛律師接著指出，兩人都在網路發布影片攻擊對方，內容還都提到小孩，讓她看了非常憤怒，明知道小孩長大後都看得到這些內容，父母如此互相攻擊，孩子未來看了會是什麼感想，「知道對小孩有傷害就不要做，而不是做了以後，才跟小孩道歉，這時候你第一選擇就不是保護小孩 而是先想到自己」。

她最後說，她不清楚如今雙方到底請律師了沒有，因為兩人使用爆料公審的方式互相攻擊，屆時到法庭上絕對是不利的，「誰再繼續發（影片），法律上就越不利，沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，親權及財產判決都會清清楚楚，不是對方很爛所以我可以外遇」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳宣布韓國AI合作　台韓AI差異曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

3萬人力挺「林岱樺哭了」！怒批司法毀25年清白　千字文控訴家破亡

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

林岱樺首場造勢晚會岡山登場　主持人喊：現場1萬人

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

台灣大日月潭花火節吸3.5萬人朝聖　蔡明忠現場捐百萬助「企鵝家族」

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

AI、音樂、花火　台灣大日月潭花火音樂會「心語碼 Beat Talk」吸3.5萬人齊聚

快訊／台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

《沒出息》完整版來了！韓國瑜金句參戰確認笑翻網友

網紅「德州媽媽」道歉了：臨摹畫未標原作者，是我的重大疏忽

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火！苦主+1嘆：還花錢資遣

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

名古屋人妻懸案偵破！夫26年砸2200萬保存現場　兇手竟是高中同學

粿粿范姜PO影片爆料婚變　律師：到法庭上絕對不利

Nissan「後輪驅動房車最終章」登場！Skyline特仕車日本限定400輛

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

快訊／淡水BMW轉彎撞直行車「失控再撞機車」　女騎士無呼吸心跳送醫

桃園問政犀利兩戰將議員　「毛起來拍短影音」談寵物眼裡都是愛

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

內政部新制上路！　陸籍人士在台定居必須「放棄中國護照」

音樂人屠穎跑步跌倒猝逝震驚演藝圈　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

外國人二度大鬧西門町理髮店　手指戳別人臉、還拿菸蒂燙客人

GD踏上大巨蛋！　安可演唱會開始了

生活熱門新聞

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

沒出息完整版來了！網友笑翻

快訊／「海鷗」颱風生成！最新路徑曝

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

5天5千元！高雄國小畢旅爽玩「京阪＋環球影城」

德州媽媽道歉：未標原作者是我的疏忽

粿粿2年前就怨「孩子哭卻戴耳機」！范姜彥豐解釋了

台師大撤銷女足教練周台英博士學位！

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

周休三日「員工休假回公司」老闆見一幕超火

更多熱門

相關新聞

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

藝人粿粿與丈夫范姜彥豐的離婚事件越鬧越大，粿粿PO影片解釋後，又遭到部分網友批評，結果有一位自稱是粿粿家人的我是粿粿家人的Kiwi，跳出來在脆(TREAD)上疾呼：「粿粿道歉不是為了自己出軌找理由，她是勇敢還原3年來的無私奉獻，還有那些一直要驗DNA的人也全部去抄心經，敢再傷害XX你試試看，還沒生的那些鍵盤手絕對報應在你們未來XX身上。」

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

關鍵字：

粿粿范姜彥豐

讀者迴響

熱門新聞

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

粿粿家人怒控范姜「愛計較」：3年真的夠了！

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了

藍鳥戴「51號」向道奇球員致敬

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

黃仁勳與韓國AI合作　台韓AI差異曝光

屠穎跑步跌倒猝逝　吳青峰、楊丞琳、林俊傑發聲悼念

北部飄涼雨「低溫探19度」　海鷗颱風最快明生成

直擊／GD大巨蛋證實BIGBANG合體！　預告4月喜訊：會很有趣

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面