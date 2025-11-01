粿粿怨范姜戴耳機無視孩子狂哭　網挖2年前影片翻轉真相：還在魔化

記者趙蔡州／綜合報導

關於出軌王子，粿粿在今（1日）上傳17分鐘長片，還原婚變全貌，回應范姜彥豐的指控，並指控有次孩子在哭，范姜彥豐居然是戴上抗噪耳機，而不是去安撫小孩，讓她很心寒。事後，有網友挖出2年多前兩人的受訪片段，當時范姜彥豐就已經解釋了戴耳機原因，讓不少人感嘆，「到現在還在魔化范姜」。

▲粿粿1日上傳一支17分鐘長片，還原婚變全貌。（圖／翻攝自IG／meigo.c ）

針對粿粿對范姜彥豐的指控，有網友翻出兩人2年多前在節目《完全娛樂》的受訪畫面，當時兩人談到家庭生活，被詢問孩子哭的時候「誰會衝第一」，粿粿當時說，「有一次女兒真的哭太慘，一直哭，我就看到范姜彥豐站起來，我以為他要去抱女兒，結果他是去拿耳機，還開啟抗噪模式」。

范姜彥豐則急忙解釋，強調自己戴耳機只是為了降低音量，其實還是可以聽見女兒的哭聲，最後還對著鏡頭說「她（粿粿）在魔化我」。

在另一段影片中，粿粿也坦言「當時沒有生氣」，只是覺得蠻好笑的。范姜彥豐也說，他當時站起來後，有先確實孩子口鼻沒有被遮住，已經餵飽且尿布也換了，孩子只是睡前躁動，才選擇戴上耳機。

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「聲明影片拿出來說嘴的理由，結果早在2年前就解釋過了，這時拿出來指責男方真的太瞎」、「當時說好笑，現在又氣哭了，到現在還在魔化范姜」、「愛的時候覺得這個行為好笑，偷吃後不愛了講被這個行為被氣哭」、「真的要講一輩子，講到都要離婚了還在降噪耳機」。

但也有人說「我先生如果身為主要照顧者，帶上耳機，我可能真的當下會不滿，但是因為愛他，我可以體諒他照顧了一整天」、「有沒有可能是在節目上要給男生面子才沒說出來」、「訪談時當然笑嘻嘻，現實生活不開心就不一定是笑嘻嘻了」。