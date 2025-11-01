高市早苗手提包爆紅！美到想包色　賣到缺貨「訂單排到明年5月」

▲高市早苗同款黑色手提包順利激起買氣，8色賣到缺貨。（翻攝首相官邸官網）



日本首相高市早苗上任後人氣水漲船高，所使用的物品意外爆紅，其中就個黑色典雅手提包，光拎著就氣場十足，更因此吸引民眾搶買，8種顏色全賣到缺貨。

高市早苗當選日本首相後，進入官邸時提著一個典雅黑色手提包，馬上在社群掀起熱議，被稱作「早苗バッグ（早苗包）」。而這只手提包來頭不小，是來自長野縣的百年品牌「濱野皮革工藝」的Grace Delight手提包。濱野皮革工藝員工小林孝典表示，雖然未與高市首相確認，但看起來確實是他們的產品。

▲高市早苗黑色手提包一拎著就氣場十足。（翻攝首相官邸官網）



這款Grace Delight手提包要價不斐，官網售價13萬6,400日圓（約新台幣2.7萬元），採用100%真皮製成，可收納A4紙張大小文件，重量約700公克，共有8種顏色，深受職場女性喜愛。

不過隨著高市早苗帶起「早苗包」風潮後，所有顏色都被一掃而空，直接從有現貨變缺貨，店家官網表示至今接的訂單已相當於工廠6個月的生產量，因此目前僅接受「黑色」一種顏色訂購，最快要到明年5月底後才能出貨。

▲高市早苗記者會上使用的原子筆同樣受到討論。（翻攝首相官邸YT）



不僅如此，21日記者會上，高市早苗邊聽記者提問邊作筆記時，所使用的粉色原子筆同樣受到熱議，經查為三菱鉛筆產品，要價1,100日圓（約新台幣220元，一名公關向產經新聞證實，看起來是他們公司「Jetstream」系列的淡粉色，並對此感到相當榮幸。

▼高市早苗當天使用的同款粉色原子筆。（翻攝三菱鉛筆官網）



