男赴美深造失蹤逾25年　家屬含淚聲請死亡宣告...法官准了

記者潘鳳威／桃園報導

桃園一名李姓男子自1999年赴美深造後，自今杳無音訊，家屬依法向法院聲請死亡宣告。法院調查後確認李男無入境、勞健保或財產活動紀錄，並於公告期滿無人報稱其生存，最終裁定李男宣告死亡，推定死亡時間為2006年5月29日中午12時。

判決書指出，李姓男子時年28歲，1999年5月29日出境赴美攻讀碩士後，便去聯絡，家人多方管道試圖找尋無果，至今超過25年，生死成謎。由於失蹤年限已遠超過法定7年，家屬只能含淚向法院聲請死亡宣告。

桃園地方法院審理後，向內政部移民署查詢李男的入出境資料，發現其自1999年出境後，迄今未再入境，勞保、健保、所得和財產資料也均無任何活動紀錄，同時也沒有刑案或服刑的紀錄。法院並依程序在今年1月20日公告、2月6日登報催告，催告期間7個月屆滿後，仍無任何人陳報其生存消息。

法官認為，綜合家屬提供的戶籍謄本、除戶證明及警方受理案件紀錄等證據，足以證明李男已經失蹤超過法定年限，依法可以宣告死亡。法院依規定推定他是在失蹤滿7年當日，也就是2006年5月29日中午12時死亡，可抗告。