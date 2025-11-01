　
日女狂掃台味戰利品獲7.5萬讚　再PO文：願台日永遠是朋友

記者黃翊婷／綜合報導

最近日韓吹起一股「台灣感性」旋風，一名日本女網友日前分享在台灣購買的伴手禮，包含中台匙、小吃店常見的餐盤等等，引發台灣網友關注，該篇文章的按讚數多達7.5萬。對此，女網友再度發文回應，直言台灣如此美好，現在輪到她感恩了，「我希望台灣和日本永遠是朋友！」

日本女網友來台旅遊，戰利品照獲7.5萬讚。（圖／翻攝自Threads／minuitsama）

▲女網友minuitsama購買的伴手禮。（圖／翻攝自Threads／minuitsama）

日本網友「minuitsama」在Threads上自稱是熱愛台灣的女性，大多數PO文都是使用日文，但有時也會透過翻譯軟體與台灣網友聊天，日前她分享自己在台灣購買的伴手禮，除了零食、醬料、茶葉、麵條之外，甚至還有中台匙、小吃店常見的餐盤等等，意外掀起台灣網友關注。

該篇文章至今已獲得7.5萬人按讚，台灣網友們紛紛留言邀請minuitsama再次來台旅遊。minuitsama也在留言區一一回覆、道謝，並曬出自製的滷肉飯，表示這時候用上中台匙，就有滿滿的台灣味了。

minuitsama隨後再度於Threads上發文感謝台灣人，直言台灣如此美好，現在輪到她感恩了，「我希望台灣和日本永遠是朋友！」她還在最新PO文中分享自己於台北西門町體驗製作鳳梨酥的過程，並表明下次來台灣旅遊一定要去品嚐小潘鳳凰酥和微熱山丘的產品。

