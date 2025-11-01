　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄佛教團體「馬路中間燒金紙」人行道停車　超扯畫面曝光

▲▼高市前鎮區某佛教團體在道路燒紙錢引發惹議。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高市前鎮區某佛教團體在道路燒紙錢引發惹議。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區一個佛教團體，昨日（10/31）在民權二路與嘉陵街口舉辦祭典活動，即使事先申請了路權，卻在馬路上焚燒大量紙錢，揚起的灰燼和濃煙引發周邊居民強烈不滿，有民眾錄影貼網幹譙，直批「政府也沒在管，真的是無法無天」轄區警方和環保局今日均證實，已針對違規事實依法開罰。

高雄市前鎮區一個佛教團體，昨日在民權二路與嘉陵街口舉辦祭典活動，引發爭議的是，不僅擅自在人行道搭棚作為信眾機車停放區，更直接在大馬路上鋪沙子後堆放紙錢焚燒。前鎮分局獲報後立即派員趕赴現場，當場表明申請路權不包括在道路上公然焚燒紙錢、妨礙通行，隨即制止並喝令主辦單位立刻滅火。

警方今天表示，已依違反《道路交通管理處罰條例》中「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」一條，對該團體開單告發。此外，員警也針對其在公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞的行為，將通知當事人到案說明，以釐清是否涉及《社會秩序維護法》規定，將依法究辦。

▲▼高市前鎮區某佛教團體在道路燒紙錢引發惹議。（圖／記者吳世龍翻攝）

環保局指出，該活動主辦單位露天燃燒紙錢，因產生明顯粒狀物已明確違反《空氣污染防制法》第32條規定，將依法裁處1,200元至10萬元罰鍰，並要求限期改善。針對民眾質疑「柏油路壞掉算誰的？」一事，警方已通報工務局，後續將蒐證函請工務局，一旦確認路面因高溫燃燒受損，將依法裁罰並要求主辦單位負起賠償責任。雖然消防局認定焚燒紙錢本身未違反《消防法》規定，但仍提醒主辦單位務必將餘燼完全熄滅，避免紙錢飛揚引發火災，危及公共安全。

警方最後呼籲，民眾或團體辦理婚喪喜慶等活動，即使依法申請獲得路權許可，仍必須遵守核准的使用範圍限制及相關法令規定，切勿因傳統習俗而影響他人權益或觸犯法律，造成不必要的處罰。環保局也重申，鼓勵市民響應「紙錢集中燒」與「以功代金」等環保祭祀行動，從源頭減少燒化量，共同守護城市空氣品質。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿心寒「離婚都在談錢」　律師揭殘酷現實：歡迎來到大人的世界
范姜彥豐婚後冷淡「多次提離婚」！粿粿淚：想過不開心也要留住婚
王子曾任品牌大使　與粿粿同台！華歌爾急切割
獨／馮淬帆簽「不急救」安詳辭世　友人離開5分鐘⋯被急call
Energy不能來了！天團avantgardey找「兒童界2
2波水氣來襲　今晚起北台濕涼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

輔導員偷拍少年洗澡！還逼全裸擺姿勢拍片　9人受害最小僅12歲

阿北扶3米樹葡萄苗「反坐機車」核心超強畫面曝　最高可罷1萬8

屏東曳引車釀禍！5公尺鋼筋掉下來砸民宅　驚險畫面曝光

高雄佛教團體「馬路中間燒金紙」人行道停車　超扯畫面曝光

首次約會遭性侵2次求償20萬敗訴　「你若負責我可裝沒事」露餡

女童遭母親男友摸胸騷擾「胖老爹」喊冤：搔養誤碰　法官狠打臉

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

輔導員偷拍少年洗澡！還逼全裸擺姿勢拍片　9人受害最小僅12歲

阿北扶3米樹葡萄苗「反坐機車」核心超強畫面曝　最高可罷1萬8

屏東曳引車釀禍！5公尺鋼筋掉下來砸民宅　驚險畫面曝光

高雄佛教團體「馬路中間燒金紙」人行道停車　超扯畫面曝光

首次約會遭性侵2次求償20萬敗訴　「你若負責我可裝沒事」露餡

女童遭母親男友摸胸騷擾「胖老爹」喊冤：搔養誤碰　法官狠打臉

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

挺產業措施再+1　盧秀燕加碼飼料差額補助「每頭100元」

大膽建議湖人交易掉詹皇　前獨行俠後衛：沒他隊友打得更自由

〈在加納共和國離婚〉大穎宣佈來台開唱！　吃台灣1食物超驚豔

紅豆田間薊馬+斜紋夜蛾密度上升　農改場籲農友注意防範

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

賴清德視導多場操演、新裝備成軍　對內展護台決心、對外護台海和平

最常見沈默殺手！糖尿病無聲息　醫曝「4大藥物整合時代」來臨

慶祝樂天奪冠！河智媛、禹洙漢排除萬難來台參加封王遊行

台南市府第4場大型就博會登場　釋出近4千職缺初媒率達5成2

【抓詐變幫詐】調查官淪詐團取簿手！ 賺4900貼補家用...遭停職當客服

社會熱門新聞

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／中和大貨車擦撞騎士　倒地送醫不治

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

調查官淪詐團取簿手正面曝　遭起訴停職當客服

人夫曖昧「萬華鄧紫棋」　小三賠10萬

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　一具女屍躺車內

獨／高雄男孤獨死　陳屍家中發黑腐敗飄惡臭

特斯拉自撞1死2傷原因曝「時速破200」恐怖畫面曝

高雄知名燒肉店晚間火警！

快訊／基隆住宅今早火災　20人緊急疏散

被控在家喧嘩　她挨罰3千傻眼曝真相

更多熱門

相關新聞

高雄知名燒肉店晚間火警！

高雄知名燒肉店晚間火警！

高雄市三民區民族路、民誠路口的燒肉店31日晚間7點多發生火警，消防人員獲報以後，立即前往現場撲救。經過搶救以後，火勢已成功撲滅，除了風管內部殘火處理外，其餘空間未受延燒。初步調查火警原因疑似是排油煙管積油，詳細情況仍待火調人員釐清。

高雄男逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

高雄男逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

高雄國際食品展、飯店餐飲暨烘焙設備展　展現南台灣食品產業實力

高雄國際食品展、飯店餐飲暨烘焙設備展　展現南台灣食品產業實力

獨／高雄男孤獨死　陳屍家中發黑腐敗飄惡臭

獨／高雄男孤獨死　陳屍家中發黑腐敗飄惡臭

警方「越式KTV」強勢攻堅　毒品轟趴逮38人

警方「越式KTV」強勢攻堅　毒品轟趴逮38人

關鍵字：

高雄祭典紙錢佛教罰款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面