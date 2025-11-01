高雄佛教團體「馬路中間燒金紙」人行道停車　超扯畫面曝光

▲▼高市前鎮區某佛教團體在道路燒紙錢引發惹議。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區一個佛教團體，昨日（10/31）在民權二路與嘉陵街口舉辦祭典活動，即使事先申請了路權，卻在馬路上焚燒大量紙錢，揚起的灰燼和濃煙引發周邊居民強烈不滿，有民眾錄影貼網幹譙，直批「政府也沒在管，真的是無法無天」轄區警方和環保局今日均證實，已針對違規事實依法開罰。

高雄市前鎮區一個佛教團體，昨日在民權二路與嘉陵街口舉辦祭典活動，引發爭議的是，不僅擅自在人行道搭棚作為信眾機車停放區，更直接在大馬路上鋪沙子後堆放紙錢焚燒。前鎮分局獲報後立即派員趕赴現場，當場表明申請路權不包括在道路上公然焚燒紙錢、妨礙通行，隨即制止並喝令主辦單位立刻滅火。

警方今天表示，已依違反《道路交通管理處罰條例》中「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」一條，對該團體開單告發。此外，員警也針對其在公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞的行為，將通知當事人到案說明，以釐清是否涉及《社會秩序維護法》規定，將依法究辦。

環保局指出，該活動主辦單位露天燃燒紙錢，因產生明顯粒狀物已明確違反《空氣污染防制法》第32條規定，將依法裁處1,200元至10萬元罰鍰，並要求限期改善。針對民眾質疑「柏油路壞掉算誰的？」一事，警方已通報工務局，後續將蒐證函請工務局，一旦確認路面因高溫燃燒受損，將依法裁罰並要求主辦單位負起賠償責任。雖然消防局認定焚燒紙錢本身未違反《消防法》規定，但仍提醒主辦單位務必將餘燼完全熄滅，避免紙錢飛揚引發火災，危及公共安全。

警方最後呼籲，民眾或團體辦理婚喪喜慶等活動，即使依法申請獲得路權許可，仍必須遵守核准的使用範圍限制及相關法令規定，切勿因傳統習俗而影響他人權益或觸犯法律，造成不必要的處罰。環保局也重申，鼓勵市民響應「紙錢集中燒」與「以功代金」等環保祭祀行動，從源頭減少燒化量，共同守護城市空氣品質。