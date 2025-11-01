快訊／中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

北市警局保安警察大隊在日前於線上巡邏，查獲一名駕駛車上藏有150包咖啡包、630顆一粒眠等毒品，後續由北市刑大接手向上溯源，發現藥品來源竟然是一名藥頭，該名藥頭「寄居」在姊姊家裡，但是竟將方便當隨便，直接把房間改成毒品分裝場，將分裝好的毒品在藏放於車上，光查扣的毒品就高達市價7百萬元。