快訊／中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

記者陸運陞、葉品辰／新北報導
新北市中和區環河西路與中原三街口今（1）日上午7時許發生一起死亡車禍，一名58歲蔣姓男子駕駛大貨車沿環河西路往永和方向行駛時，與32歲王姓男騎士發生擦撞，救護人員獲報趕抵現場時，王男已無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。警方對蔣男酒測確定其並無酒駕情事，王男則因已身亡須待抽血檢測結果確認，全案依過失致死罪嫌偵辦，詳細車禍原因有待後續釐清。現在車禍發生瞬間的驚險畫面曝光。
▲▼王男與大貨車擦撞後倒地，送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）
