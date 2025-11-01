　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無業軟爛男住姊家！房間變毒品分裝工廠被逮　7百萬證物擺滿桌

記者邱中岳／台北報導

北市警局保安警察大隊在日前於線上巡邏，查獲一名駕駛車上藏有150包咖啡包、630顆一粒眠等毒品，後續由北市刑大接手向上溯源，發現藥品來源竟然是一名藥頭，該名藥頭「寄居」在姊姊家裡，但是竟將方便當隨便，直接把房間改成毒品分裝場，將分裝好的毒品在藏放於車上，光查扣的毒品就高達市價7百萬元。

▲▼他寄居胞姊住處竟私設「毒品分裝場」，原料至成品市價上看七百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他寄居胞姊住處竟私設「毒品分裝場」，原料至成品市價上看七百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，北市保安警察大隊日前在線上路檢巡邏，查獲一名3歲的劉姓駕駛車上藏放毒咖啡包150包及一粒眠梅片630顆等大量毒品，事後全案移送之後，交由北市刑大毒品查緝中心進行溯源，追出幕後提供毒品的竟然是一位41歲的黃姓男子，警方日前掌握情資前往新北市樹林區的住處逮人。

▲▼他寄居胞姊住處竟私設「毒品分裝場」，原料至成品市價上看七百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，黃姓男子平時住的樹林住處，竟然是姊姊買的房產，黃因為無業所以由姊姊收留同住，但是竟然將方便當隨便，直接將住處的房間改成毒品分裝場，甚至還將分裝好的毒品藏放在平時代步的小轎車上，以利平時可以直接出貨。

警方當場查扣大批毒品及分裝工具，包含一粒眠約1.2萬顆、卡西酮原料200g、果汁、奶茶粉、研磨器、咖啡包分裝袋數箱、封口機及毒咖啡包成品逾百包及神仙水等證物，統計從原料至成品就達市值7百萬元，黃還辯稱「毒品是以前朋友提供的」，警方訊後依照毒品罪嫌送辦。

▲▼他寄居胞姊住處竟私設「毒品分裝場」，原料至成品市價上看七百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警局1至9月巡邏路檢，線上查獲毒品案件2885件，所查獲毒品種類多為K他命、安非他命及新興毒品依托咪酯及卡西酮咖啡包等，另外針對打擊新興毒品依托咪酯及毒品咖啡包，1至9月間共計查獲混合式毒品分裝場116件，計犯嫌149人，並查扣毒品咖啡包2.2萬餘包，相較113年查獲犯嫌54人、1.6萬餘包，數據明顯上升。

混合式毒品顧名思義混合多種毒品(包含MDMA、喵喵-卡西酮、FM2、愷他命等)，同時參雜中樞神經興奮劑及抑制劑，並以繽紛色彩的咖啡包、錠類及菸品作為偽裝，甚加以酒精混用，使施用人口忽視用量及低估其危險性，造成生理反應混亂，心跳忽快忽慢、肌溶解症及腎衰竭等極大負荷，甚至發生猝死的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間
神奇再見雙殺！赫南德茲驚呼：我根本看不到球
乘客行動電源突爆炸！驚險瞬間畫面曝
葛拉斯諾讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！
粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜
大谷翔平明天中3日先發？羅伯斯：會有很多沒做過的事
快訊／環河西路死亡車禍！32歲騎士慘死
鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

快訊／中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

家裡沒人卻被檢舉「太吵」　她挨罰3000元傻眼曝真相

女當街被噴辣椒水！金項鍊也被搶　竟是分手少女慘被修理

狂男揮鋼條亂砸「玻璃碎成蜘蜘網」6車遭殃　台中警壓制逮人

無業軟爛男住姊家！房間變毒品分裝工廠被逮　7百萬證物擺滿桌

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

快訊／新北蘆洲微風運河驚傳女子溺水　拉起送醫宣告不治

台中阿姨紅燈鑽車縫過馬路「直撞休旅車」慘被KO　瞬間畫面曝

乘客行動電源爆炸！澎湖交通船險變火燒船　驚險瞬間畫面曝

快訊／中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

家裡沒人卻被檢舉「太吵」　她挨罰3000元傻眼曝真相

女當街被噴辣椒水！金項鍊也被搶　竟是分手少女慘被修理

狂男揮鋼條亂砸「玻璃碎成蜘蜘網」6車遭殃　台中警壓制逮人

無業軟爛男住姊家！房間變毒品分裝工廠被逮　7百萬證物擺滿桌

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

陳奕迅21歲愛女陳康堤分手了！　宣布「斷開混血天菜男友」

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

連解公館圓環、輝達難題　李四川分享12字箴言：逆境不倒絕境不慌

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

石崇良再揭衛福部人事！3名副署長人選確定「健保署要再等等」

黃子韜直播秀「臉上12顆痘痘」　被徐藝洋要求開濾鏡：拉黑她！

社會熱門新聞

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

清消失敗！豬農家三度採陽　大門、車子皆陽性

鳳梨座車遭開12槍！檢又查出2主謀

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

調查官淪詐團取簿手正面曝　遭起訴停職當客服

即／中和大貨車擦撞騎士　倒地送醫不治

人夫曖昧「萬華鄧紫棋」　小三賠10萬

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　一具女屍躺車內

獨／高雄男孤獨死　陳屍家中發黑腐敗飄惡臭

高雄知名燒肉店晚間火警！

快訊／基隆住宅今早火災　20人緊急疏散

特斯拉自撞1死2傷原因曝「時速破200」恐怖畫面曝

高雄男逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

更多熱門

相關新聞

法拉利男見臨檢　高架急迴轉卡車陣被逮

法拉利男見臨檢　高架急迴轉卡車陣被逮

台北市大安區今（1）日凌晨5時許發生一起離譜酒駕案，32歲薛姓男子酒後駕駛朋友的法拉利458超跑，載著女友行經忠孝東路、建國南路口時，才剛開上高架橋，見前方有警方設置路檢點，竟心虛在高架橋上違規迴轉，試圖逆向落跑，但被後方車陣卡住，加上又怕刮壞朋友的法拉利超跑，只好乖乖下車就逮，警方上前攔查對其進行酒測，酒精濃度達0.4毫克，偵訊後移送法辦。

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

下一站「田中」！台南警趕處理車禍開進田裡畫面曝

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

1歲男童廟口遭瘋狗狠咬！臉逢百針險傷眼

1歲男童廟口遭瘋狗狠咬！臉逢百針險傷眼

客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴

客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴

關鍵字：

胞姊毒品分裝場新興毒品影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面