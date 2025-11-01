無業軟爛男住姊家！房間變毒品分裝工廠被逮　7百萬證物擺滿桌

記者邱中岳／台北報導

北市警局保安警察大隊在日前於線上巡邏，查獲一名駕駛車上藏有150包咖啡包、630顆一粒眠等毒品，後續由北市刑大接手向上溯源，發現藥品來源竟然是一名藥頭，該名藥頭「寄居」在姊姊家裡，但是竟將方便當隨便，直接把房間改成毒品分裝場，將分裝好的毒品在藏放於車上，光查扣的毒品就高達市價7百萬元。

▲他寄居胞姊住處竟私設「毒品分裝場」，原料至成品市價上看七百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，北市保安警察大隊日前在線上路檢巡邏，查獲一名3歲的劉姓駕駛車上藏放毒咖啡包150包及一粒眠梅片630顆等大量毒品，事後全案移送之後，交由北市刑大毒品查緝中心進行溯源，追出幕後提供毒品的竟然是一位41歲的黃姓男子，警方日前掌握情資前往新北市樹林區的住處逮人。

警方表示，黃姓男子平時住的樹林住處，竟然是姊姊買的房產，黃因為無業所以由姊姊收留同住，但是竟然將方便當隨便，直接將住處的房間改成毒品分裝場，甚至還將分裝好的毒品藏放在平時代步的小轎車上，以利平時可以直接出貨。

警方當場查扣大批毒品及分裝工具，包含一粒眠約1.2萬顆、卡西酮原料200g、果汁、奶茶粉、研磨器、咖啡包分裝袋數箱、封口機及毒咖啡包成品逾百包及神仙水等證物，統計從原料至成品就達市值7百萬元，黃還辯稱「毒品是以前朋友提供的」，警方訊後依照毒品罪嫌送辦。

北市警局1至9月巡邏路檢，線上查獲毒品案件2885件，所查獲毒品種類多為K他命、安非他命及新興毒品依托咪酯及卡西酮咖啡包等，另外針對打擊新興毒品依托咪酯及毒品咖啡包，1至9月間共計查獲混合式毒品分裝場116件，計犯嫌149人，並查扣毒品咖啡包2.2萬餘包，相較113年查獲犯嫌54人、1.6萬餘包，數據明顯上升。

混合式毒品顧名思義混合多種毒品(包含MDMA、喵喵-卡西酮、FM2、愷他命等)，同時參雜中樞神經興奮劑及抑制劑，並以繽紛色彩的咖啡包、錠類及菸品作為偽裝，甚加以酒精混用，使施用人口忽視用量及低估其危險性，造成生理反應混亂，心跳忽快忽慢、肌溶解症及腎衰竭等極大負荷，甚至發生猝死的風險。