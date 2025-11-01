酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

記者邱中岳、葉品辰／台北報導

台北市大安區今（1）日凌晨5時許發生一起離譜酒駕案，32歲薛姓男子酒後駕駛朋友的法拉利458超跑，載著女友行經忠孝東路、建國南路口時，才剛開上高架橋，見前方有警方設置路檢點，竟心虛在高架橋上違規迴轉，試圖逆向落跑，但被後方車陣卡住，加上又怕刮壞朋友的法拉利超跑，只好乖乖下車就逮，警方上前攔查對其進行酒測，酒精濃度達0.4毫克，偵訊後移送法辦。

▲薛男酒駕見臨檢心虛，竟想在高架橋上迴轉，未料卡在車陣中只好乖乖就逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，事發當時薛男與29歲周姓女友在東區酒店飲酒後，開著跟朋友借的新車價1379萬元法拉利458超跑上路，開上建國高架橋時見前方警方臨檢，竟因心虛欲在橋上違規迴轉、逆向逃離，但後車駕駛停車不動，薛男擔心刮壞跟朋友借的超跑，只好乖乖下車。

被迫停車時，駕駛薛男與副駕29歲周姓女子酒氣都很重，經勸導下車受檢時兩人拒不配合，周女更因醉態失控情緒激動、咆哮，員警遂依法施以管束。隨後對薛男進行酒測，吐氣酒精濃度達0.4毫克，當場逮捕依《公共危險罪》現行犯移送台北地檢署偵辦。