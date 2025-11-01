高雄海軍「四海一家」餐廳部營業到12月底：委外經營！老饕不捨

▲高雄左營「四海一家」。（圖／翻攝自FB海軍四海一家）



記者施怡妏／綜合報導

在高雄左營深耕多年的老字號餐廳「四海一家」突宣布，餐廳部將營運至今年12月底，未來將交由專業團隊接手經營。消息一出，立刻引發大批老顧客不捨，不少人哀號，「那味道能對嗎？」「支持正統四海一家餐廳部的風味」、「味道還會一樣嗎？唉」。

「四海一家」在臉書貼出公告，感謝大家對四海一家的愛護，因為政策指導，餐廳將委由專業團隊經營（公開對外招標），餐廳部營運至114年12月底，住宿部則會繼續服務。

「四海一家」原為海軍唯一對外營運的餐飲單位，不僅是現、退役軍人與其家庭聚會的首選，也曾是無數海軍集團婚禮的舉辦地點，許多網友不捨，希望原團隊留下，「我吃過雪菜肉絲麵及牛肉麵還有中式早餐。味道很棒。期盼傳統好味道能夠延續下去」、「我最愛四海一家餐廳用餐，菜色豐富多元佳餚美味，服務人員待賓客親切熱忱滿滿」、「什麼政策比原本的味道重要？支持原團隊」。

其實早在今年4月，海軍司令部就曾向立法院提出營運改善報告，餐廳多年來以服務、非營利為目的經營，但近年受到疫情衝擊、兵役制度變革以及加菜方式轉型等因素影響，營收大幅下降，2021年受新冠疫情影響，更出現近530萬元的虧損。

為因應經營困境與轉型壓力，司令部已規劃多項策略，包括結合眷村文化觀光、社區行銷與婚宴市場等方向，期望重新打造四海一家品牌價值。據悉，新團隊已延攬知名主廚，預計以江浙菜與眷村菜為主軸，加入創新元素與故事性，讓四海一家能在高雄餐飲市場重新站穩腳步，成為地方代表性的美食地標。