「覺得學妹很漂亮」尾隨偷拍如廁　學長被判刑6個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）在中部一所學校就讀時，因為覺得路過的學妹很漂亮，竟尾隨對方進入女廁偷拍，結果當場被抓包。由於小豪當時已經成年，法官日前審理之後，依成年人故意對少年犯以違背本人意願之方法，以錄影攝錄其性影像罪，判處他有期徒刑6個月，並附帶4項條件宣告緩刑4年。

▲小豪尾隨學妹進入女廁，還持手機偷拍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪去年12月間看見一名學妹路過校內某大樓，他覺得對方很漂亮，加上一時好奇，竟尾隨進入女廁，並在學妹隔壁的廁所隔間持手機偷拍。學妹發現門板下方有手機鏡頭，驚覺遭到偷拍，隨後立即通知教官並報警處理。

小豪到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。法官表示，小豪當時剛剛成年，又是高年級學生，應當知道學弟、學妹仍是未成年人，卻還是尾隨學妹進入廁所偷拍，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，也表達悔意，於是依成年人故意對少年犯以違背本人意願之方法，以錄影攝錄其性影像罪，判處他有期徒刑6個月。

此外，受害學妹的母親雖然表明無意願調解，但同意給予小豪緩刑的機會。法官指出，小豪在事發當晚已經將影片刪除，相關影像未曾外流，經過這次事件之後，相信他已經知道警惕，最終宣告緩刑4年，緩刑期間應付保護管束，同時附上4項條件，包含向公庫支付5萬元、提供40小時義務勞務、參加2次法治教育課程、禁止散布相關性影像。全案仍可上訴。

