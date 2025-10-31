　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

信義豪宅雙屍現場遺留多種毒品　檢方複驗解剖採集檢體查真相

記者邱中岳／台北報導

北市信義區永吉路某豪宅25日發生陳姓創投公司CEO與曾姓女子雙雙陳屍客廳驚悚命案，警方在場發現有K他命、喵喵、大麻、FM2，另外還有工業用溶劑丁內酯（GBL），該溶劑可以製造出神仙水（俗稱G水），檢警31日下午會同家屬解剖複驗兩名死者遺體，採集相關器官檢體，由法醫帶回進一步化驗，以釐清相關死因。

據了解，現場初驗結果驗出包含新興毒品喵喵、K他命、一粒眠和大麻毒品，除了毒品袋和電子煙外，兩名死者也各自遺留1支手機，包含蘋果手機和另外一支安卓系統手機，但因2支手機均已上鎖，警方已扣案並送往相關單位進行破解和數位鑑定，希望藉此釐清毒品來源。

▲▼創投CEO與女子陳屍信義區豪宅，檢警31日解剖遺體，女子母親（右一）由親友陪同到場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲創投CEO與女子陳屍信義區豪宅，檢警31日解剖遺體，女子母親（右一）由親友陪同到場。（圖／記者邱中岳攝）

至於兩人陳屍時的狀況，據了解，兩人衣著正常，9億CEO陳男穿休閒式七分褲，25歲正妹曾女則是穿著正式西服長褲，並無異常狀況，檢警也在25日會同家屬相驗遺體。

為查明真相，31日下午3時許，台北地檢署檢察官會同法醫、北市警局信義分局以及雙方家屬到殯儀館，並解剖兩人遺體，法醫解剖後採集器官相關檢體，將返回法醫研究所進一步化驗，希望能釐清兩人確切死因。

▲▼創投CEO的母親（左一）也在親友陪同配合檢察官、法醫解剖，結束後快閃離開。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲創投CEO的母親（左一）也在親友陪同配合檢察官、法醫解剖，結束後悲痛離開。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，下午解剖複驗時，曾女的母親以及哥哥在兩名親友陪同下前往相驗中心，陳姓男子則是由母親與另名親友陪同現身，曾女母親被問到「知道女兒生前交友狀況」時，僅搖頭回應，在解剖結束後雙方家屬都深感悲痛離開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤會近40年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」揭曉　一票人震驚
2026「九合一選舉」日程出爐！
全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛
范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增1
更冷時間曝！　北部探19度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男化身大嫖蟲！逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

新竹國道3車追撞！「勞斯萊斯Ghost 」車頭毀了　維修費破百萬

信義豪宅雙屍現場遺留多種毒品　檢方複驗解剖採集檢體查真相

陳玉珍自認撤回刪預算提案遭抹黑　告張惇涵求償150萬輸了

新竹東大路地層下陷！緊急撤離21戶安置旅館　24hrs嚴格監控

天兵司機開砂石車忘收防塵網　勾倒紅綠燈慘收罰單還要賠償

3寶媽激戰兒子體育老師！姦情曝光他哭窮　被抓包鑽戒求婚女友

調查官淪詐團取簿手正面曝！賺4900喊：貼補家用...遭停職當客服

防堵非洲豬瘟疫情擴散　海巡署全面加強國內航班物流拆檢

1屍2命關鍵曝！台中37歲孕媽洗澡引發氣喘　懷2月胎當場倒地亡

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

高雄男化身大嫖蟲！逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

新竹國道3車追撞！「勞斯萊斯Ghost 」車頭毀了　維修費破百萬

信義豪宅雙屍現場遺留多種毒品　檢方複驗解剖採集檢體查真相

陳玉珍自認撤回刪預算提案遭抹黑　告張惇涵求償150萬輸了

新竹東大路地層下陷！緊急撤離21戶安置旅館　24hrs嚴格監控

天兵司機開砂石車忘收防塵網　勾倒紅綠燈慘收罰單還要賠償

3寶媽激戰兒子體育老師！姦情曝光他哭窮　被抓包鑽戒求婚女友

調查官淪詐團取簿手正面曝！賺4900喊：貼補家用...遭停職當客服

防堵非洲豬瘟疫情擴散　海巡署全面加強國內航班物流拆檢

1屍2命關鍵曝！台中37歲孕媽洗澡引發氣喘　懷2月胎當場倒地亡

歷經2次流產！孕婦堅持生下「內臟外露」寶寶　醫連夜開刀救命

3.93坪「擠出3房1廳」還蓋旋轉樓梯　香港一家三口住宅驚呆網友

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

再睡5分鐘「全品項買1送1」只有2天　喊通關密語享優惠

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

高雄男化身大嫖蟲！逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

AI瀏覽器爆資安危機　專家：一條Reddit留言就能偷走你的帳號

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

陳喬恩曝感情觀「經濟要獨立」　坦言：我就是奔著愛情結婚的

社會熱門新聞

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

即／女失聯近月！破門驚見滿地屍水...蛆蟲到處爬

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

即／爆乳黃牛夫妻重出江湖　狂掃GD演唱會遭拘提

高雄男「車禍變植物人」躺療養院！老婆狂生3子女

驚悚瞬間！女駕駛「無照酒駕」載5未成年自撞釀6傷

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

更多熱門

相關新聞

獨／高雄男孤獨死　陳屍家中發黑腐敗飄惡臭

獨／高雄男孤獨死　陳屍家中發黑腐敗飄惡臭

高雄警方30日在河北一路一棟大樓內發現一具男性遺體，屍體嚴重腐敗發黑、散發惡臭，死亡時間疑達一週以上。檢察官31日會同法醫進行司法相驗，並將於下週一進行解剖，以釐清死因。不過，過程中卻爆出三民一分局未依規定通知高雄市立殯儀館派員運送，交由民間殯葬業者處理，引發外界質疑辦案程序疏失。

北市五分埔商圈晚間火警！

北市五分埔商圈晚間火警！

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

12億「陶朱隱園」買方是誰？　豪宅專家：本土企業家機率低

12億「陶朱隱園」買方是誰？　豪宅專家：本土企業家機率低

關鍵字：

信義區豪宅解剖檢體

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

快訊／「最帥展昭」甄志強驟逝！享年59歲

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面