信義豪宅雙屍現場遺留多種毒品　檢方複驗解剖採集檢體查真相

記者邱中岳／台北報導

北市信義區永吉路某豪宅25日發生陳姓創投公司CEO與曾姓女子雙雙陳屍客廳驚悚命案，警方在場發現有K他命、喵喵、大麻、FM2，另外還有工業用溶劑丁內酯（GBL），該溶劑可以製造出神仙水（俗稱G水），檢警31日下午會同家屬解剖複驗兩名死者遺體，採集相關器官檢體，由法醫帶回進一步化驗，以釐清相關死因。

據了解，現場初驗結果驗出包含新興毒品喵喵、K他命、一粒眠和大麻毒品，除了毒品袋和電子煙外，兩名死者也各自遺留1支手機，包含蘋果手機和另外一支安卓系統手機，但因2支手機均已上鎖，警方已扣案並送往相關單位進行破解和數位鑑定，希望藉此釐清毒品來源。

▲創投CEO與女子陳屍信義區豪宅，檢警31日解剖遺體，女子母親（右一）由親友陪同到場。（圖／記者邱中岳攝）



至於兩人陳屍時的狀況，據了解，兩人衣著正常，9億CEO陳男穿休閒式七分褲，25歲正妹曾女則是穿著正式西服長褲，並無異常狀況，檢警也在25日會同家屬相驗遺體。

為查明真相，31日下午3時許，台北地檢署檢察官會同法醫、北市警局信義分局以及雙方家屬到殯儀館，並解剖兩人遺體，法醫解剖後採集器官相關檢體，將返回法醫研究所進一步化驗，希望能釐清兩人確切死因。

▲創投CEO的母親（左一）也在親友陪同配合檢察官、法醫解剖，結束後悲痛離開。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，下午解剖複驗時，曾女的母親以及哥哥在兩名親友陪同下前往相驗中心，陳姓男子則是由母親與另名親友陪同現身，曾女母親被問到「知道女兒生前交友狀況」時，僅搖頭回應，在解剖結束後雙方家屬都深感悲痛離開。