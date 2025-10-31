媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌狗仔團跟拍政要風波延燒，鏡報今再披露，稱幾位挨告的狗仔被約談時都刻意淡化黃國昌的角色，疑似是訴訟策略；還稱黃國昌在2021年前後，曾多次與前永豐銀總經理張晉源一起前往香港。對此，黃國昌今（31日）出面駁斥，2020年卸任立委後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港？是神遊過去嗎？痛斥鏡傳媒集團的墮落讓人感到不可思議。

黃國昌說，再次呼籲，鏡電視、鏡週刊針對之前惡意造假的新聞什麼時候要公開道歉？等這麼久拿不出任何證據，甚至都已經清楚證明是惡意造假新聞，到今天還不公開道歉。

黃國昌直言，鏡電視、鏡週刊之前造假的新聞沒有道歉，今天鏡報繼續造假，「我連去香港申請簽證都不會過，早就是公開資訊，結果今天竟然沒有記者敢掛名，用政治組、知情人士說我跟張晉源2021年多次跑去香港，想用這種虛構的故事抹紅，真是令人不齒」。

「我再說一次，2020年卸任立委後，連簽證都沒有申請，怎麼會去香港？」黃國昌要求鏡報立即更正，公開道歉，並強調只等到中午12點，「中午12點沒有公開道歉，我一定訴追法律責任、絕不寬貸」。

黃國昌也批，鏡報把證據拿出來，「我是神遊到香港去嗎？怎麼連這種造假的事情，沒有記者敢掛名負責，這樣寫出來繼續潑糞、抹紅、抹黑，鏡傳媒集團的墮落真是讓人感到不可思議」。

而該報導也指出，幾位挨告的狗仔被約談時都刻意淡化黃國昌的角色，疑似是訴訟策略，要避免黃國昌捲入跟監風暴。對此，黃國昌直言，這種筆法就更可笑，「本來就跟我沒關係，什麼叫刻意淡化？第二，如果是檢調的調查，怎麼鏡報會知道？偵查不是不公開嗎？黨檢媒三位一體又上演了嗎？」

黃國昌說，沒有人敢掛名負責，然後用刻意抹黑的筆法在寫新聞，偵辦的北檢出來講清楚，偵查不公開，鏡報到底是在寫故事還是真的檢調洩密？這事情要不要查清楚？

黃國昌質疑，還是跟去年一樣，鏡傳媒集團、北檢，黨檢媒三位一體抹黑，從去年抹黃柯文哲主席，冷錢包、虛擬貨幣，三立、民視那些講話不負責任的名最現在有出來道歉嗎？綠媒怎麼會墮落成這樣？一天到晚做假新聞，令人匪夷所思。