淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

行政院長卓榮泰日前表示，將限期淘寶、拼多多兩家中國大陸電商納管，否則就要求下架。對此，陸委會副主委沈有忠30日在立法院證實政府大方針就是如此，並又在Threads上進一步指出，政府檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口。

沈有忠30日在立法院接受立委徐巧芯質詢，被問到淘寶等平台上有沒有可能販售境外的豬肉產品，沈有忠回應，他個人沒有這個經驗，但依法是不可以的。

徐巧芯又問，「電商平台若沒有進入台灣設公司，是否就會被取消？」沈有忠回應，「會與數發部、經濟部進一步研擬相關法令規定。」

徐巧芯追問，「所以你們是朝向院長（卓榮泰）所說的方向，可能要把這兩個平台（淘寶、拼多多）關掉？」沈有忠說，「大的方針來講是這樣。」

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



徐巧芯隨後在臉書發文質疑民進黨操作「抗中保台」，並強調淘寶、拼多多兩個平台完全無法購買豬肉製品，而且目前也沒有任何證據，可以證明傳染來源來自這兩個平台，「現在就要找這兩間公司開刀，分明就是轉移焦點。」

徐巧芯還說，進到台灣的商品，還要經過邊境EZ WAY的查核，如果民進黨認為網購商品有漏網之魚，那也是邊境管理的問題，「是我們邊境把關不力，我請卓院長不要逢中必反，不要將豬瘟問題甩鍋給淘寶、拼多多好嗎？」

針對徐巧芯的質疑，沈有忠在Threads上解釋，他說，政府目前在檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口，並且堅持依法處理。

沈有忠指出，台灣防堵豬瘟很成功，如今出現破口，應該盡全力把所有可能的漏洞補起來，才能照顧國人和辛苦的豬農。

沈有忠強調，政府所有作為，都是依法行政，「台灣是法治社會，防堵台中的豬瘟漏洞，應該不分藍綠，電商如果有一點點的疑慮，我們從法律層面檢討。」

沈有忠最後還說，「如果以上的作為有錯，請告訴政府錯在哪裡。」