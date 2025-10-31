　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

▲▼邀請外交部、經濟部、大陸委員會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。圖為陸委會副主委沈有忠。（圖／記者湯興漢攝）

▲陸委會副主委沈有忠。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

行政院長卓榮泰日前表示，將限期淘寶、拼多多兩家中國大陸電商納管，否則就要求下架。對此，陸委會副主委沈有忠30日在立法院證實政府大方針就是如此，並又在Threads上進一步指出，政府檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口。

沈有忠30日在立法院接受立委徐巧芯質詢，被問到淘寶等平台上有沒有可能販售境外的豬肉產品，沈有忠回應，他個人沒有這個經驗，但依法是不可以的。

徐巧芯又問，「電商平台若沒有進入台灣設公司，是否就會被取消？」沈有忠回應，「會與數發部、經濟部進一步研擬相關法令規定。」

徐巧芯追問，「所以你們是朝向院長（卓榮泰）所說的方向，可能要把這兩個平台（淘寶、拼多多）關掉？」沈有忠說，「大的方針來講是這樣。」

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨立委徐巧芯質詢。（圖／記者湯興漢攝）

徐巧芯隨後在臉書發文質疑民進黨操作「抗中保台」，並強調淘寶、拼多多兩個平台完全無法購買豬肉製品，而且目前也沒有任何證據，可以證明傳染來源來自這兩個平台，「現在就要找這兩間公司開刀，分明就是轉移焦點。」

徐巧芯還說，進到台灣的商品，還要經過邊境EZ WAY的查核，如果民進黨認為網購商品有漏網之魚，那也是邊境管理的問題，「是我們邊境把關不力，我請卓院長不要逢中必反，不要將豬瘟問題甩鍋給淘寶、拼多多好嗎？」

針對徐巧芯的質疑，沈有忠在Threads上解釋，他說，政府目前在檢討淘寶等電商的管理措施，出發點是補救豬瘟破口，並且堅持依法處理。

沈有忠指出，台灣防堵豬瘟很成功，如今出現破口，應該盡全力把所有可能的漏洞補起來，才能照顧國人和辛苦的豬農。

沈有忠強調，政府所有作為，都是依法行政，「台灣是法治社會，防堵台中的豬瘟漏洞，應該不分藍綠，電商如果有一點點的疑慮，我們從法律層面檢討。」

沈有忠最後還說，「如果以上的作為有錯，請告訴政府錯在哪裡。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權　時間點全
記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

隔街都聞得到的芝麻香！　中國燒餅再次入選全球50強「麵包」　

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

中美元首會晤　信強：川習後續對話可能更頻繁

影／感謝侯孝賢那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影：提醒關心孩子

經營解放軍社團「喪失台灣身分」　陸配喊冤：一直支持和平統一

衛星拍「台灣高清照」　陸國防部一句話回：大驚小怪

「習川會」先穩經貿後談台灣　涉台學者：等川普明年訪華深度探討

參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：目前尚無此跡象

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

淘寶、拼多多不納管就下架？陸委會：補救豬瘟破口

隔街都聞得到的芝麻香！　中國燒餅再次入選全球50強「麵包」　

陸國貨品牌正式進駐機場免稅店　無人機、手機也被納入

中美元首會晤　信強：川習後續對話可能更頻繁

影／感謝侯孝賢那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影：提醒關心孩子

經營解放軍社團「喪失台灣身分」　陸配喊冤：一直支持和平統一

衛星拍「台灣高清照」　陸國防部一句話回：大驚小怪

「習川會」先穩經貿後談台灣　涉台學者：等川普明年訪華深度探討

參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：目前尚無此跡象

比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

坣娜肺腺癌病逝！「8症狀」常被誤認感冒　醫：確診超過7成末期

連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

大谷翔平連炸5發特大號全壘打！練完開心撿球　美記者：令人感動

iOS 26.1更新太實用！繁中AI、鬧鐘防誤觸、透明度自訂全都有

張庭15歲女兒長大了！拍全家福「露纖腰長腿」驚豔網：有超模氣質

平日通勤人潮擠爆　北捷板南線加密班次提早至7點30分實施

中華民國國旗登APEC！台灣代表林信義出場　韓媒轉播字幕登TAIWAN

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

邪教「聖母」林欣月打死信徒　閃過重罪未依傷害致死判刑原因曝

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

大陸熱門新聞

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

喪失台灣身分　陸配喊冤：支持和平統一

WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」

王子形象大崩塌！陸粉心碎

影／感謝侯導那句話　舒淇首執導《女孩》直視童年陰影

川習會沒談台灣「事有蹊蹺」？　黃奎博：政府應該繃緊一點

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

「習川會」先穩經貿共識後談台灣

參加「黑熊學院」活動赴陸恐被捕？陸委會：尚無此跡象

孫立人擬遷葬安徽　陸委會：沒有特定立場

陸配經營解放軍社團　台灣身分被註銷

故宮天字1號文物竟是一張普通「板凳」

川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面