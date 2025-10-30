快訊／廚餘去化中央前進協調所緊急成立　兩階段應對策略曝光

▲非洲豬瘟案例傳出，中央禁止廚餘養豬，讓廚餘成為各縣市燙手山芋。（圖／市議員江和樹提供）



記者游瓊華／台中報導

台中傳出非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬引爆「廚餘大戰」，如何處理頓時多出的龐大廚餘，成為各縣市的燙手山芋。為此，行政院長卓榮泰今宣布成立「廚餘去化中央前進協調所」，環境部環境管理署副署長林左祥也說明協調所的具體運作模式。

林左祥指出，協調所的核心目標是確保所有廚餘都能獲得妥善去化，並已擬定短、中長期兩階段應對策略。在疫情期間的短期應急階段，廚餘將優先送往堆肥場及生質能源設施處理；若處理量能達到飽和、仍有不足時，才會啟動焚化與掩埋作為最終的備援手段，避免廚餘堆積造成二次環境問題。

▲環管署副署長林左祥說明廚餘去化前進協調所具體作為。（圖／記者游瓊華攝）



至於中長期規劃，林左祥表示，政府將致力推動廚餘處理朝向更永續的模式，主力發展生質能源與高效堆肥或是其他方式，「黑水虻」生物處理等其他創新去化方式，為廚餘找出更多元的解決方案。

為確保跨縣市協調順暢，林左祥強調，協調所將每日邀集各地方政府代表召開會議，即時掌握處理進度並共同研商後續的去化問題，全力化解這場因豬瘟而起的廚餘危機。