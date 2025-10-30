快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣萬丹鄉某畜牧場施、林姓兩人涉嫌違規載運逾87噸外縣市廚餘進入焚化廠，甚至於28日派車強行闖入傾倒，警到場扣車輛案依妨害公務與廢棄物清理法移送偵辦，29日法官諭令施男9萬元交保、林男2萬交保。檢方不服，今（30）日提出抗告。

為防堵疫情擴散，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，並開放焚化爐專供本縣產源廚餘去化。但萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大量混入外縣市廚餘並涉申報不實。環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理，未料施、林兩男28日仍派出兩部車輛強行闖越管制區入內傾倒，與工作人員發生拉扯。

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐兩人交保，檢方不服提抗告。（圖／屏東縣政府提供）

環保局立即通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。

法院指出，施男、林男各為牧場員工、司機，經訊問後均坦承強制、妨害公務、違反廢棄物清理法等犯行，足認2人犯罪嫌疑重大。審酌2人已坦承全部犯行，且林男是聽從施男指示等節，認尚無羈押之必要性，裁定施男9萬元交保、林男2萬交保。

屏東地檢署今指出，認原審裁定理由不備，依法提起抗告。認為時值非洲豬瘟防疫之重要階段，本署積極與各機關部門合作，強力執法，防杜僥倖，共同守護國人食品衛生安全。