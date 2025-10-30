　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣萬丹鄉某畜牧場施、林姓兩人涉嫌違規載運逾87噸外縣市廚餘進入焚化廠，甚至於28日派車強行闖入傾倒，警到場扣車輛案依妨害公務與廢棄物清理法移送偵辦，29日法官諭令施男9萬元交保、林男2萬交保。檢方不服，今（30）日提出抗告。

為防堵疫情擴散，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，並開放焚化爐專供本縣產源廚餘去化。但萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾87噸廚餘進入焚化廠，經查大量混入外縣市廚餘並涉申報不實。環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理，未料施、林兩男28日仍派出兩部車輛強行闖越管制區入內傾倒，與工作人員發生拉扯。

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐處理，兩人遭聲押。（圖／屏東縣政府提供）

▲載運廚餘到屏東縣焚化爐兩人交保，檢方不服提抗告。（圖／屏東縣政府提供）

環保局立即通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依妨害公務、非法處理及不實申報廢棄物等罪嫌，移送地檢署偵辦。

法院指出，施男、林男各為牧場員工、司機，經訊問後均坦承強制、妨害公務、違反廢棄物清理法等犯行，足認2人犯罪嫌疑重大。審酌2人已坦承全部犯行，且林男是聽從施男指示等節，認尚無羈押之必要性，裁定施男9萬元交保、林男2萬交保。

屏東地檢署今指出，認原審裁定理由不備，依法提起抗告。認為時值非洲豬瘟防疫之重要階段，本署積極與各機關部門合作，強力執法，防杜僥倖，共同守護國人食品衛生安全。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／廚餘去化中央前進協調所緊急成立

即／廚餘去化中央前進協調所緊急成立

台中傳出非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬引爆「廚餘大戰」，如何處理頓時多出的龐大廚餘，成為各縣市的燙手山芋。為此，行政院長卓榮泰今宣布成立「廚餘去化中央前進協調所」，環境部環境管理署副署長林左祥也說明協調所的具體運作模式。

枋山風電案　屏縣府再次聲明不會同意

枋山風電案　屏縣府再次聲明不會同意

枋山+獅子鄉親反風電　蘇清泉籲政府重視

枋山+獅子鄉親反風電　蘇清泉籲政府重視

屏東警聯手宮廟銀行　成功攔阻千萬詐騙

屏東警聯手宮廟銀行　成功攔阻千萬詐騙

違法採砂遭重罰千萬　屏東執行分署查封拍賣土地

違法採砂遭重罰千萬　屏東執行分署查封拍賣土地

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

