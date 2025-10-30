柯文哲讚黃景茂是老實公務員　檢：他堅持筆錄要寫「奉交下」

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理前台北市長柯文哲涉貪污圖利案，因同案被告、前都發局長黃景茂否認說過「明知違法還是要將京華城案送研議」，合議庭30日加開庭期，勘驗黃景茂偵訊光碟，柯文哲認為看完可知道，檢察官以脅迫方式，要證人依製造的劇本講；公訴檢察官反指，黃景茂自己堅持檢察官記載「奉交下」，並在筆錄上簽名。

▲柯文哲開庭結束後，向在法院外守候民眾揮手招呼 。（圖／記者劉昌松攝）

黃景茂在10月2日以證人身分出庭時表示，在接受檢察官偵訊時，多次表明處理京華城案過程沒有違法，偵訊筆錄上卻寫他承認「縱然有違法」也要「奉交下」，「那是檢察官幫我記上的」。柯文哲的律師鄭深元當時追問黃景茂「是不是說了沒違法，檢察官卻複誦你『明知違法』，還叫書記官寫進筆錄」，黃點頭稱是。

合議庭為此在30日下午加開庭期，勘驗檢察官林俊言在2024年9月13日偵訊黃景茂的關鍵對話，並確認黃景茂在訊後約22分鐘的時間內，在律師面前，以手指輔助，逐行逐句閱讀筆錄，等書記官更正內容後親筆簽名的過程。

▲黃景茂聲稱偵訊筆錄與他所述不符。（圖／記者劉昌松攝）

律師鄭深元指出，檢察官在偵訊中提到「市長交辦，縱然有違法，你還是為要推研議」時，黃景茂連著4次說「沒有」，檢察官卻仍將自己想聽的話，「直接塞進黃景茂嘴巴裡(指記載筆錄)」，涉嫌公務員登載不實、偽造證據，希望法院在判決時依法告發。

柯文哲也稱，如果這次勘驗光碟可以公開，大家就可以看到檢方對待柯文哲所制定的劇本，用脅迫的方式偵訊。柯文哲說：「黃景茂是老實的公務員，看臉就知道」，柯還提到前總工程師邵琇珮，「聽說她一整年都行屍走肉」，「我關一年就算了，我是選過總統的人，現在思考的是司法信任度要怎麼回復」。

公訴檢察官則表示，根據勘驗結果可知，「奉交下」是黃景茂在偵訊中親口說的，黃景茂也多次陳述是市長指示交辦要推動京華城案，還在檢察官整理筆錄時，要求一定要提到「奉交下」，檢方直指辯方若覺得有違法疑慮可以自己告發，不用一廂情願要法官浪費訴訟資源告發。