　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲讚黃景茂是老實公務員　檢：他堅持筆錄要寫「奉交下」

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理前台北市長柯文哲涉貪污圖利案，因同案被告、前都發局長黃景茂否認說過「明知違法還是要將京華城案送研議」，合議庭30日加開庭期，勘驗黃景茂偵訊光碟，柯文哲認為看完可知道，檢察官以脅迫方式，要證人依製造的劇本講；公訴檢察官反指，黃景茂自己堅持檢察官記載「奉交下」，並在筆錄上簽名。

▲▼柯文哲開庭勘驗黃景茂偵訊錄影 。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲開庭結束後，向在法院外守候民眾揮手招呼 。（圖／記者劉昌松攝）

黃景茂在10月2日以證人身分出庭時表示，在接受檢察官偵訊時，多次表明處理京華城案過程沒有違法，偵訊筆錄上卻寫他承認「縱然有違法」也要「奉交下」，「那是檢察官幫我記上的」。柯文哲的律師鄭深元當時追問黃景茂「是不是說了沒違法，檢察官卻複誦你『明知違法』，還叫書記官寫進筆錄」，黃點頭稱是。

合議庭為此在30日下午加開庭期，勘驗檢察官林俊言在2024年9月13日偵訊黃景茂的關鍵對話，並確認黃景茂在訊後約22分鐘的時間內，在律師面前，以手指輔助，逐行逐句閱讀筆錄，等書記官更正內容後親筆簽名的過程。

▲▼柯文哲開庭勘驗黃景茂偵訊錄影 。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃景茂聲稱偵訊筆錄與他所述不符。（圖／記者劉昌松攝）

律師鄭深元指出，檢察官在偵訊中提到「市長交辦，縱然有違法，你還是為要推研議」時，黃景茂連著4次說「沒有」，檢察官卻仍將自己想聽的話，「直接塞進黃景茂嘴巴裡(指記載筆錄)」，涉嫌公務員登載不實、偽造證據，希望法院在判決時依法告發。

柯文哲也稱，如果這次勘驗光碟可以公開，大家就可以看到檢方對待柯文哲所制定的劇本，用脅迫的方式偵訊。柯文哲說：「黃景茂是老實的公務員，看臉就知道」，柯還提到前總工程師邵琇珮，「聽說她一整年都行屍走肉」，「我關一年就算了，我是選過總統的人，現在思考的是司法信任度要怎麼回復」。

公訴檢察官則表示，根據勘驗結果可知，「奉交下」是黃景茂在偵訊中親口說的，黃景茂也多次陳述是市長指示交辦要推動京華城案，還在檢察官整理筆錄時，要求一定要提到「奉交下」，檢方直指辯方若覺得有違法疑慮可以自己告發，不用一廂情願要法官浪費訴訟資源告發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元
快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場業者交保　檢不服提抗告
中職金手套獎名單公布！　4選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸
外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍
川普：川習會沒談到台灣　有討論「很多晶片」
不只粿王戀！他出手驚爆「西洋出軌團有兩對」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

柯文哲讚黃景茂是老實公務員　檢：他堅持筆錄要寫「奉交下」

「借竅驅魔」虐打信徒致1死1瞎13傷！邪教首腦林欣月判決出爐

快訊／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車　車內搜出毒品

桃園分署拍賣11/11登場　43萬泰達幣、商辦、土地歡迎競標

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬　林鐵處重申安全規定

馬公傳槍響！男持鎮暴槍空地試射「空氣鋼瓶亂丟」　警攔車逮人

假檢警騙5張提款卡領65萬　警衝摩鐵逮車手...同住友人是通緝犯

枋山籌設風力發電案　屏東縣府再次聲明「不會同意」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

柯文哲讚黃景茂是老實公務員　檢：他堅持筆錄要寫「奉交下」

「借竅驅魔」虐打信徒致1死1瞎13傷！邪教首腦林欣月判決出爐

快訊／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車　車內搜出毒品

桃園分署拍賣11/11登場　43萬泰達幣、商辦、土地歡迎競標

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬　林鐵處重申安全規定

馬公傳槍響！男持鎮暴槍空地試射「空氣鋼瓶亂丟」　警攔車逮人

假檢警騙5張提款卡領65萬　警衝摩鐵逮車手...同住友人是通緝犯

枋山籌設風力發電案　屏東縣府再次聲明「不會同意」

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

「旗」饗．「橙」香　東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同行無奈：賣到沒朋友

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

三大電商雙11拚買氣　高額回饋再送iPhone、純電跑旅好康連發

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

重大突破！陸太空站首迎「小鼠先鋒」　神舟21號執行生命科學實驗

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

社會熱門新聞

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

1女戰3男出事！2人沒戴套挨告性侵　他4P不舉pass

快訊／上班快改道！　國1「大車故障」塞爆

即／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

行政院修法！重大暴力犯終身不得假釋

無照男超速撞死小姊妹　喊冤是「她們闖紅燈」

車頭都朝前仍挨罰併排　車主提告慘輸

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

六軍團前上尉利用職務A逾千萬元潛逃菲國　法院重判15年

寄8張提款卡被控助詐136萬　她獲無罪

更多熱門

相關新聞

張景森指京華城樓地板面積非一次性保障　北市府、北高行不認同

張景森指京華城樓地板面積非一次性保障　北市府、北高行不認同

北院審理京華城案，昨傳喚前行政院政務委員張景森。沈慶京主張，曾任台北市都發局長的張景森曾在監察院調查時提到，京華城樓地板面積是永久性保障，而非僅是一次性，因此聲請張景森作證。張景森則說，「一次性」是當年見解，但拿不出證據，如果北市府當年表明是「一次性」，相信京華城不會答應。監察院今（30日）說明，「一次性保障」為台北市政府（柯市長及蔣市長任內）、內政部、台北高等行政法院所認同，而台北市政府未深究相關法規，以不合理之對價性，容許增加20％容積獎勵，自有明顯違失。

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

曝柯文哲免疫系統嚴重受損、健檢異常　陳佩琪：會永遠記住怎麼造成的

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

出庭前嗆柯　張景森作證卻改口

出庭前嗆柯　張景森作證卻改口

戴利玲證稱KP Show賣票8800元不貴

戴利玲證稱KP Show賣票8800元不貴

關鍵字：

柯文哲京華城黃景茂偵訊光碟勘驗筆錄奉交下

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面