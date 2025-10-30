台灣生命永續經營協會首屆大會登場　跨界菁英共推「善終」新理念

▲台灣生命永續經營協會第一屆會員大會在台南舉行，匯聚醫療、法律、宗教等專業菁英見證成立。（協會提供，下同）

記者林東良／台南報導

台灣生命永續經營協會近日於台南舉辦「第一屆第一次會員大會」，宣告正式成立，為台灣生命教育與善終文化揭開新篇章，大會匯聚醫療、法律、會計、宗教與學術界等專業人士，共同見證這個以「慈悲與智慧」為核心的全國性公益團體啟航。

本次大會由榮譽理事長慧開法師與首任理事長、台灣大學陳開憲教授共同主持，現場氣氛莊嚴而溫暖。與會者一致認為，台灣正邁入超高齡社會，生命永續議題已成全民關注焦點，協會的成立正逢其時，將成為整合專業與社會資源的重要平台。

陳開憲理事長表示，協會的誕生來自一群志同道合者的共同發心。現代社會面對生死議題時，往往欠缺規劃與正確認知，導致在生命最後階段出現遺憾與不安。協會以非營利公益為宗旨，推動四大核心方向：一是推廣健康養老與自然善終觀念，建立正向生死觀；二是整合醫療、法律與財務等專業資源，協助民眾進行預立醫療與財產規劃；三是促進社會關懷與國際交流，建構善終友善環境；四是倡導「瀟灑往生、乘願再來」的生命哲學，讓人生最後一程充滿尊嚴與祝福。

會中特別安排慧開法師進行專題講座〈生命永續的經營〉，以深厚佛學造詣闡釋生命本質與精神傳承。法師指出，「真正的生命永續，不在於肉體長存，而在於精神與影響力的延續。」他期許協會成為社會善的循環推手，讓每個人都能以慈悲與智慧面對無常。

多位與會專業人士也分享實務觀點。一位資深律師表示，許多家族糾紛源於生前缺乏規劃，協會正好彌補這一社會缺口；預防醫學專家則指出，健康養老需結合心理、社會與靈性層面的支持，才能達到真正的「善終」。

台灣生命永續經營協會已獲內政部核准立案，未來將推廣生命教育與永續理念至全台各地，邀請更多關心生命品質的專業人士與民眾加入，共同推動「自在生死、圓滿人生」的社會願景。

此外，協會預計11月23日（星期日）舉辦「生命的永續經營」專題講座，邀請國際知名生死學專家慧開法師與「安寧療護之母」趙可式教授進行世紀對談。講座免費參與、名額有限，歡迎踴躍報名。報名連結：https://forms.gle/y4k3o49oguoHRVTY9

台灣生命永續經營協會會址在台南市富北街18號7樓之1；聯絡信箱：r2204893@gmail.com