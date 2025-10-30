違停找妻釀風波！男拒檢咆哮遭壓制　阿嬤出手幫忙也被送辦

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區昨（29）日下午發生一起家庭糾紛演變警民衝突事件！林園分局忠義派出所接獲通報，指中興路有家人爭吵。員警趕抵現場後，發現馮姓男子（40歲）疑因與妻子阮女發生口角，情緒失控，開車違停在門口理論，警方二度上前勸離，馮男情緒爆發，對員警大吼大叫、連番爆粗口，當場被警方壓制逮捕，過程中，阮女的阿嬤洪女竟出手拉員警的佩槍，一併也被逮捕送辦。

▲馮姓男子面對員警勸離，發生拉扯糾紛 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，馮男和阮女結婚後，最近感情不睦常發生口角，阮女跑回娘家避不見面，馮男昨日跑到阮女家「堵人」，但車子佔據整條巷子，警方獲報到場時，馮男第一時間雖照辦移車，但仍卡在巷口影響交通。員警再度勸導，他卻情緒爆發，將車倒進文化路32巷後仍拒絕下車受檢，並對員警大吼大叫、連番爆粗口。考量其激動可能引發意外，警方遂依法使用強制力將他壓制逮捕。

過程中，阮女的阿嬤洪女見狀情緒也失控，竟多次以身體阻擋，還出手拉扯員警手部及腰間配槍，意圖阻止執法。混亂間造成員警右臂、手部與膝蓋擦挫傷，警方還一度掏槍壓制場面。

警方強調，現場影像顯示員警拔槍時槍口始終朝地面，僅為防止馮男駕車衝撞及嚇阻失控行為，並無對人指槍或執法過當情形。

警方在訊後，全案依《妨害公務》、《傷害》等罪嫌，將馮、洪二人移送地檢署偵辦。警方也坦言，員警在現場應對態度仍有改進空間，已予申誡處分，並將持續加強執勤安全與民眾應對訓練，盼符合社會期待。