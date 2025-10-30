「6秒跨越車道線3次」辯不是蛇行　騎士抗罰1.2萬元吞敗

記者黃翊婷／台北報導

騎士阿興（化名）今年4月間騎車行經新北市板橋區民生路2段時，因在路上蛇行被警方抓包，挨罰1萬2000元，但他辯稱是因為車道限縮，並非故意蛇行。然而，台北高等行政法院法官審理之後，發現阿興在短短6秒內連續3次跨越車道線，確實違規，日前裁定他敗訴。

▲阿興因騎車蛇行挨罰1萬2000元，提起行政訴訟仍吞敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年4月間騎車行經新北市板橋區民生路2段，因有「在道路上蛇行」的違規行為，被警員舉發，事後挨罰1萬2000元罰鍰，還要吊扣牌照6個月、參加道路交通安全講習。

阿興不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是因為前方車道限縮，他想要騎到更前面的機車停等區，並非故意蛇行，只是沒有使用方向燈而已。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視採證影片，發現阿興在28秒內多次變換車道，全程都沒有使用方向燈，其中6秒甚至連續3次跨越車道線，在車流間左右擺動，顯然不是屬於偶然的正當換道，確實符合蛇行的要件。

法官接著指出，當時阿興的機車接近紅燈路口，仍持續多次任意變換車道，導致其他用路人難以預測他的行駛動向，增加追撞或擦撞風險，可見他的駕駛方式具有高度危險性。

雖然阿興聲稱是受到車道限縮影響，但法官認為，就算前方車道限縮，駕駛人也應該提前保持安全距離，依序進入適當的車道，而不是像阿興這樣頻繁變換車道，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。