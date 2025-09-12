駕駛喝醉坐車上吹暖氣「拒酒測挨罰18萬」　結局逆轉免罰

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿龍（化名）今年4月間因車輛保持發動狀態停放超過1小時，加上身上散發酒氣卻拒絕酒測，而被警員製單舉發，挨罰18萬元罰鍰。台北高等行政法院法官表示，阿龍當時只是在車上休息，沒有「駕駛行為」，最終裁定撤銷原處分。

▲阿龍酒後坐在車上吹暖氣休息，因拒絕接受酒測而挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿龍今年4月間在新北市某住宅前，因車輛保持發動狀態停放超過1小時，被警員目睹並上前攔查，由於阿龍的身上和車內散發濃重酒氣，警員要求進行酒測，阿龍雖然坦承有喝酒，卻不願意接受酒測，因而被警員製單舉發，挨罰18萬元罰鍰，還要吊銷駕駛執照、參加道路交通安全講習。

阿龍提出行政訴訟並表示，事發當日因為遺失住家鑰匙，才會將車停放在家門口，自己在車上休息，加上氣溫低，他便開啟車輛的暖氣功能，但並沒有做出任何駕駛行為。

台北高等行政法院法官表示，所謂的駕駛行為，是指行為人有移動交通工具的意思，並控制或操控移動動力交通工具，但如果行為人已經酒醉，只是在車上休息、檢查、修理、收拾物品或拿取物品，沒有移動車輛的意思，縱使已經啟動引擎，也不會導致引發交通往來危險。

法官指出，警員上前盤查時，阿龍的車輛已經啟動引擎，但客觀上沒有任何移動車輛的行為，警員只因為阿龍坐在駕駛座上，隨時可能會開車上路，就認定他有駕駛行為，尚嫌速斷，最終認為原處分核屬違法，裁定撤銷，全案仍可上訴。

