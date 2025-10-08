十多輛機車搶過平交道「僅他挨罰6.7萬」　1原因獲撤銷

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿哲（化名）去年1月間騎車行經基隆市仁愛區成功路的平交道，因被認定有闖越平交道的違規行為，挨罰6萬7500元。不過，台北高等行政法院法官檢視採證影像，發現當時上下行列車交會頻繁，阿哲剛好是在「遮斷器升起，警鈴卻大響」的狀態下通過，情況特殊，最終裁定撤銷原處分。

▲事發地點的平交道上下行列車交會頻繁，阿哲在「兩班列車」之間通過平交道，因此吃上罰單。（資料照／台鐵局提供，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿哲2024年1月間騎車行經基隆市仁愛區成功路的平交道，因有「警鈴已響、閃光號誌已顯示，闖平交道」的違規行為遭舉發，事後收到6萬7500元的罰單，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

阿哲不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時火車經過後，鈴聲響起、柵欄升起，不到2秒柵欄又開始放下，他只能快速通過，而且他也不是第一個通過的駕駛。

台北高等行政法院法官檢視相關證據影像，發現在阿哲之前，大約有十多輛機車陸續通過該平交道，當時前班列車通過後，遮斷器隨即升起，但因為後班列車即將抵達，警鈴及閃光號誌開始運作，所以才會出現「警鈴及閃光號誌運作，但遮斷器升起」的矛盾狀態。

法官表示，道安規則第104條第1項第1款規定沒有考量到這種特殊情形，僅規定遮斷器升起後，駕駛就可以通過平交道，阿哲雖然有違反道交條例第54條第1款規定的行為，但難認有故意或過失，因此不應處罰，最終裁定撤銷原處分。

不過，法官也提醒，經過這次的訴訟判決之後，阿哲應當已經知道平交道的機制，未來若再做出相同行為，就不能免責。全案仍可上訴。