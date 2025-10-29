「2台機車車頭都朝前」算併排挨罰2400元　車主提告慘輸

記者黃翊婷／台北報導

北部一名女騎士小美（化名）今年4月間將機車停放在一處巷弄內，卻遭警方開罰「併排停車」，挨罰2400元；她認為該地點沒有劃設停車格、2台機車車頭都朝前，應當不算併排。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，認為小美的停車方式已經影響到行車安全，最終沒有採信她的說詞，裁定駁回。

▲小美不滿被警方認定為「併排停車」，因而提出行政訴訟，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美今年4月間將機車停放在一處巷弄內，卻被警方以有「併排停車」的違規行為舉發，她因而受到裁處罰鍰2400元。

小美不滿挨罰，決定提出行政訴訟，她強調，當時機車的後方是防火巷，有鐵門，平時偶爾有人會出入，但該地點沒有劃設停車格，而且2台機車的車頭都朝向前方，應當不算併排停車。

不過，台北高等行政法院法官經檢視採證照片等證據資料後，仍認定小美的機車右側還停放著另一台機車，確實違規，況且併排停車的判斷關鍵不在於現場是否設有停車格，也不是單純看車頭朝向判斷，而是要觀察車輛實際停放的位置，如果停放位置超越既有停放車輛的外側，部分車身明顯侵入車道範圍，導致道路有效通行空間縮減，就屬於併排停車。

法官表示，當時小美的機車和路邊另一台機車併排停放，車身外側已經突出至車道內，不僅影響到一般行車安全，也妨礙到右側機車進出的便利，顯然符合併排停車的態樣，最終沒有採信她的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。