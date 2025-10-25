　
社會 社會焦點 保障人權

左右看沒人一轉彎被警開單　騎士敗在「關鍵2秒」

記者黃翊婷／台北報導

男子阿隆（化名）今年1月間騎車行經台北市中山區一處巷口，因未禮讓行人被警員攔查，挨罰1500元；但他辯稱自己有停車看向左右，確定沒人才通過。不過，台北高等行政法院法官當庭檢視證據影像，發現阿隆明明有2秒鐘的反應時間，卻沒有暫停禮讓，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿隆被警員舉發未禮讓行人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿隆今年1月間騎車行經台北市中山區一處巷口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被警員當場舉發，事後收到一張1500元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿隆不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時有停車看向左右，確定沒有人才通過，沒想到右轉後隨即被警員攔下，他表明立場，警員仍直接開單，當下他沒有簽名，而是請警員把罰單寄到家裡，但至今都沒有收到罰單。

不過，台北高等行政法院法官當庭檢視證據影像，發現當行人進入行人穿越道時，阿隆的機車尚未到達停止線，他應當具有充足的時間和空間可以暫停禮讓，但2秒鐘後，阿隆的機車就駛入行人穿越道，與行人相距僅1組枕木紋，而且沒有任何暫停的動作，迫使行人只能停留在行人穿越道的一端，違規事實明確。

至於罰單的部分，法官表示，舉發警員告知違規事由後，阿隆拒絕簽收，警員隨即告知阿隆應到案的時間及處所，並註記於舉發通知單簽收欄，依法規定，即視為阿隆已經收受舉發通知單，並產生合法送達的效力。

最後，法官認為本案原處分沒有違誤，阿隆訴請撤銷為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。

10/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／64萬粉YouTuber慘了！直播探險驚見男屍　遭移送法
泰王太后駕崩！「8電視台秒變黑白」　民眾哭捧遺像
快訊／大谷翔平世界大賽首轟難救　道奇牛棚崩盤慘敗
才把豬載到市場「就爆非洲豬瘟」　業者吐心聲
快訊／非洲豬瘟台中34關聯場　檢驗出爐
恆春民宿老闆「闖房打手槍」對棉被噴射　3女大生嚇壞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

左右看沒人一轉彎被警開單　騎士敗在「關鍵2秒」

騎士車禍被抓到酒駕　1原因告贏免罰

騎士車禍被抓到酒駕　1原因告贏免罰

騎士阿隆（化名）去年11月間騎乘親友的機車行經台北市興隆、辛亥路口，與另一名騎士A發生車禍，警方到場之後對他實施酒測，發現酒測值超標，他和車主雙雙挨罰，心中不服，因而決定提出行政訴訟。台北高等行政法院法官審理之後，發現車禍發生原因與酒駕無關，而且是騎士A違規在先，最終裁定撤銷原處分。

駕駛未禮讓控行人闖紅燈　仍要罰1.2萬

駕駛未禮讓控行人闖紅燈　仍要罰1.2萬

駕駛沒禮讓還超速撞死行人　下場慘了

駕駛沒禮讓還超速撞死行人　下場慘了

搶過平交道挨罰6.7萬　騎士1原因勝訴

搶過平交道挨罰6.7萬　騎士1原因勝訴

載家人就醫遇闖紅燈行人　他提告吞敗

載家人就醫遇闖紅燈行人　他提告吞敗

台北高等行政法院禮讓

