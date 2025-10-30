　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026出征？港澳太空人表現良好　陸官方預告：巴籍太空人選拔啟動

▲▼ 神舟爾十一號出準備工作一切順利 。（圖／翻攝 央視）

▲神舟二十一號出準備工作一切順利 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／酒泉衛星基地報導

神舟二十一號載人飛船發射任務今天（30日）宣布，瞄准北京時間10月31日23時44分發射，稍早舉行中外記者會說明整體安排與任務。外界十分關注早前入選「港澳太空人」表現情況，以及2026年能執行飛行任務？發言人張靜波指出，兩名港澳太空人心理、生理素質良好，其間完成沙漠生存、發射場緊急撤離等難度較大的訓練科目，並且預告後續會繼續強化飛行任務訓練，有利於執行未來的飛行任務。同時，他也預告未來的國際合作，大陸方面正在選拔巴基斯坦太空人，未來將擇機安排1人執行短飛任務。

大陸酒泉衛星基地今30日舉行「神州二十一號載人飛行任務」中外記者發佈會，由載人航天工程新聞宣傳辦公室處長時宗連擔任住持工作，載人航天工程新聞發言人、工程辦公室綜合計劃局局長張靜波發言人，回答中外記感興趣的問題。

▲▼ 神舟二十一號發射記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 神舟二十一號發射記者會，發言人是工程辦公室綜合計劃局局長張靜波。（圖／記者任以芳攝）

張靜波首先介紹，「兩名港澳航天員入隊後已完成多項訓練」，問及是否會可能在2026年執行飛行任務？他說，「兩名港澳航天員入隊後迅速融入航天員隊伍，各項工作進展順利。」

張靜波進一步介紹，兩名港澳太空人已經按照計劃完成航天相關的基礎理論知識學習和體質、心理、航天環境適應性等多項基礎訓練，正在開展航天專業技術相關訓練。

「其間還完成了沙漠生存、發射場緊急撤離等難度較大的訓練科目，任務技能穩步提高，基礎體能、抗壓能力等身心素質均得到了很大的提升，整體狀態良好。」張靜波強調，後續將安排兩名港澳航天員開展飛行任務強化訓練，確保滿足執行任務的各項要求。

談及大陸方面與國際太空合作任務？張靜波則說，「我國正選拔巴基斯坦航天員，將擇機安排1人執行短飛任務。」

他進繼續介紹，今年2月中巴雙方簽署合作協議後，正式啓動了巴基斯坦太空人的選拔工作，與大陸太空人選拔一樣，這項工作也分為初選、復選、定選三個階段。

其中，初選正在巴基斯坦實施，復選和定選工作將在大陸實施。目前已同步開展復選階段準備工作，包括訓練方案、教材教具以及訓練期間的生活保障等。

張靜波說，之後選定的兩名巴基斯坦太空人與大陸太空人一起接受訓練，根據大陸空間站飛行任務中期規劃和合作進展，「將擇機安排1名巴基斯坦航天員以載荷專家的身份執行短期飛行任務，飛行期間除了完成乘組的日常工作外，還將承擔巴方科學實驗等工作。」

最後，他也指出，大陸載人航天工程自實施以來，一直堅持和平利用、平等互利、共同發展的原則，積極選拔外籍太空人到中國空間站執行飛行任務，積極促進中國載人航天工程國際合作交流，推動航天技術發展、造福全人類，歡迎世界同行參與中國空間站的飛行任務。

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

