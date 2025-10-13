阿巴衝突雙方首度證實32人陣亡　邊境剩零星交火

▲巴基斯坦與阿富汗夜間交火。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合報導

巴基斯坦與阿富汗邊境近日爆發激烈衝突，為塔利班自2021年掌權以來最嚴重一次。雙方於12日證實交火，巴基斯坦軍方表示有23名士兵陣亡，塔利班則稱9人死亡。

這場衝突起因於巴基斯坦要求塔利班打擊活躍於巴國境內的武裝分子，指稱他們藏匿於阿富汗。塔利班否認境內存在巴基斯坦激進組織。雙方都宣稱對對方造成更大傷亡，但未提供證據。巴基斯坦稱擊斃逾200名阿富汗塔利班與盟軍，阿富汗則稱擊殺58名巴國士兵。路透社無法獨立查證。

根據巴國安全官員與塔利班說法，巴軍9日對喀布爾與阿富汗東部市場發動空襲，引發塔利班報復攻擊。巴基斯坦尚未承認空襲行動。阿富汗部隊於11日夜間向巴國哨所開火，巴軍以槍砲與火砲還擊。雙方皆聲稱摧毀對方邊境哨站，巴國並公布一段據稱顯示阿富汗哨所被砲擊的影片。

巴國官員表示交火於12日清晨大致平息，但邊境的庫拉姆（Kurram）地區仍傳出零星槍聲，地方官員與居民也證實此事。

阿富汗國防部早前指出，其軍事行動已於當地時間午夜結束，喀布爾12表示已應卡達與沙烏地阿拉伯的請求暫停攻擊。兩國皆對衝突表達關切。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，「阿富汗目前無任何威脅，伊斯蘭酋長國與人民將堅定守護土地，絕不退讓。」