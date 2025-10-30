　
政治

獨家專訪／支持聯合政府為藍白合鋪路　鄭麗文：縣市小內閣也可談

▲國民黨主席鄭麗文接受專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨準主席鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨力拼2026年地方大選勝利、2028年重返執政，關鍵之一就是「藍白合」，而民眾黨主席黃國昌也延續前黨主席柯文哲主張，推進「聯合政府」。國民黨主席當選人鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時，除表示肯定且認為一定要討論聯合政府外，也拋出聯合政府可以包含縣市政府小內閣。至於藍白會不會因兩岸立場分歧而影響合作？鄭麗文說，如果今天民眾黨的主張跟民進黨一樣，「那我們恐怕就真的很難合作了」，但是就目前來看，就是除了柯文哲當年所訂的「兩岸一家親」基調，民眾黨也支持兩岸對話、交流及和平，最起碼這個方向是一致的。

對於民眾黨力推聯合政府，是在為未來2028藍白合鋪路，鄭麗文表示，「我是肯定的」，這必須是政策上合作，然後才是人事上合作，藍白在2023年時太匆促了，什麼都很難談，又在高度壓力底下，那更不要講政策合作了；但在這屆立法院有比較多機會，很多法案、重要政治議題與政策，國民黨跟民眾黨會了解彼此態度是什麼，「既然是不同黨，那當然有不一樣的地方嘛」，所以她同意聯合政府絕對是一定要碰的，且一定要討論的。

「那這些聯合政府都要『求同存異』」。鄭麗文說，就是在很多重大的政策跟方向，「我們（指藍白）是一樣的」，所以才可以組聯合政府，但在一些關鍵議題上面，譬如說由民眾黨主持這個部會，就尊重對方在這方面的人才或堅持，雖然國民黨會覺得這非一貫主張，但也覺得這主張是可以合作的，這就是為什麼現在就要開始談聯合政府。

不過鄭麗文也強調，她覺得聯合政府也不只是幫2028年鋪路，其實縣市政府小內閣也可以，譬如現在基隆就是這樣，所以未來縣市的小內閣也是可以合作的，「我們的藍白合的合作，是包含小內閣的合作的」，這也是聯合政府的一種。

▲▼ 國民黨主席鄭麗文專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲競選2024年總統時，曾在前總統馬英九見證下，與時任國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫簽下「六點協議」，後來柯表示「我有留一個伏筆」，即是藍白承諾必須成立聯合政府，除了國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展，如法務部、NCC、金管會等監管部門，會由民眾黨擔任負責。

因此，鄭麗文也被追問，是否藍白談合作時，位子可能要先談定？選前可能也要宣布或跟選民交待？鄭麗文說：「很有可能啊！也很有可能，也不無可能，要看怎麼談，談法是什麼。」鄭也說，台灣不是內閣制，沒有事先講好的習慣，「所以這個東西就是還是有待觀察」，但是不一定是人事或部會，如果藍白真的要一起選總統的話，起碼政見大家都要同意，要有共同政見。

對於藍白會不會因為兩岸立場出現分歧？鄭麗文回應，起碼到目前為止，像柯文哲講「兩岸一家親」，如果今天民眾黨的主張是跟民進黨一樣是絕對不可以往來、不可以接觸、兩岸不是一家人，「那我們恐怕就真的很難合作了」，但是就目前她看起來，就是除了柯當年所訂的兩岸一家親基調，民眾黨也支持兩岸對話、交流及和平，最起碼這個方向是一致的。

鄭麗文表示，此外在事務上的交流，譬如過去一年遇到兩岸不管是旅遊或相關農業權益的問題，她看民眾黨或者是黃國昌也是走比較務實的路線，而不是一個意識形態高掛的路線，「所以我覺得這方面的空間是挺大的」。

10/28 全台詐欺最新數據

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發管制與善後問題。包含台中市府檢驗期出現10天「空白期」、對檢疫獸醫師說法一變再變等，都備受質疑。對於非洲豬瘟疫情，總統兼任民進黨主席賴清德今（29日）中常會上表示，雖然非洲豬瘟不是人畜共通的傳染病，國人不需要恐慌，但是一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億計。第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理，也呼籲國人，不要購買來路不明肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內。

