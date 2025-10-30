　
政治

獨家專訪／與盧秀燕爭2028誰出線？　鄭麗文笑：我從沒想過要選

 

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日正式上任，日前稱黨內角逐2028總統大選的人選「恐怕不只一位」，掀起黨內熱議，鄭麗文是否也是人選之一。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，國民黨目前有呼聲的不只台中市長盧秀燕，還有立法院長韓國瑜，甚至有人講台北市長蔣萬安，有期待、呼聲的人很多，「本來就不是討論我，我從來沒想過要選2028。」但現在不該量身訂做或是內定誰選總統，也不該現在就問這些呼聲高的人，不僅會傷害國民黨，更會製造無謂的紛擾。

截至目前為止，國民黨將由誰代表出戰2028年總統大選，幾乎都是指向台中市長盧秀燕。黨內「尊盧」的氣氛，也在黨主席選舉時達到最高點，每位候選人選前都要跑去台中和盧秀燕「同框」拉抬自身支持度，甚至承諾選上主席後，會全力將盧秀燕推上總統寶座。不過在眾多候選人中，鄭麗文雖也有與盧秀燕同框吃播，還多次強調自己和台中、盧秀燕的淵源，但在2028總統人選上，鄭麗文只說「尊重制度」、「初選」，甚至表示黨內角逐2028總統大選的人選「恐怕不只一位」，給了黨內很大的遐想空間。

鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時笑稱，「2028年當然不是在講我，怎麼會講到我身上？」目前有呼聲的不只盧秀燕，還有立法院長韓國瑜，也有人談論台北市長蔣萬安，有期待、呼聲的人很多，「本來就不是討論我，是故意導到我身上，我從來沒想過要選2028！為什麼大家都要逼我去想這件事？」她不諱言，對手郝龍斌一直把這個當作很重要的選舉話題，不然對她來說，六位候選人應該都沒這問題吧？這只是選舉語言跟操作而已。

鄭麗文強調，自己是盧秀燕不選黨主席後才決定參選，本來黨內也有挺高共識希望盧秀燕接主席，因為對盧的未來有期待，可是不代表沒人對韓國瑜沒期待，但因為韓國瑜是立法院長因此不能選黨魁，從頭到尾國民黨都不只一位呼聲高的總統候選人。

鄭麗文認為，2028總統候選人議題討論的重點，應該是不該量身訂做，或是現在就內定誰選總統，也不該現在就問他們，因為會傷害國民黨，製造無謂的紛擾，「我選黨主席是要保護可能的總統候選人，而非造成不必要的困擾，沒必要現在就去盧她啊！盧秀燕不接黨主席就是希望不要有無謂的困擾。」

▲▼ 國民黨主席鄭麗文專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭麗文自稱從沒想過要選2028。（圖／記者徐文彬攝）


 

獨家專訪／與盧秀燕爭2028誰出線？　鄭麗文笑：我從沒想過要選

