政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨家專訪／虎口下的黨主席！　鄭麗文：當選意謂國民黨最後一搏

▲▼ 國民黨主席鄭麗文專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席當選人鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，她的當選承戴著很多人的期待，他們認為這可能是國民黨最後一搏，因此她不會是「過渡型」或「看守型」黨主席，她強調，很多人認為2026、2028一定會贏，但她從不敢小看民進黨，因為民進黨不會自掘墳墓，賴清德也不會自取滅亡，而國民黨不能只求站在旁邊看不摔倒就好，因此未來這三年很關鍵，所以她形容自己是「虎口下的黨主席」。

對於這次贏得黨主席選舉，鄭麗文先說，她感受到這次黨內對她「非常非常大的期待與熱情」。當初決定參選有兩個前提，一是盧秀燕不參選，二是得到黨內支持。「我沒有想到那股支持的力量來得那麼快、那麼強，而且一直持續沒有減退，反而越來越強。」她指出，這股力量反映出基層對國民黨「恨鐵不成鋼」的焦慮，覺得台灣沒有時間再蹉跎，「大家真的覺得不能再讓賴清德繼續連任，國民黨必須振作起來、擔起重任」。

她透露，在全台拜票過程中，許多失聯黨員主動表達願意回歸，也有民眾因她參選而決定加入國民黨。「地不分東西南北、人不分男女老少，從資深大咖到年輕世代，大家都認為國民黨要脫胎換骨、要世代交替，這是一股真實的情緒與浪潮。」

鄭麗文也說，這樣子的一股能量，不是因為鄭麗文的關係，是因為長期以來台灣的內外部的處境，讓國民黨的人都覺得說「這可能是最後一搏了，否則台灣就沒有機會了，所以他們願意再賭一次」。

鄭麗文坦言，這次選完有些聲音認為黨員投票結與民意結構不同調，但「這樣的看法是錯的」。她自己接觸到許多本土、南部、軍系與非軍系黨員，「大家對兩岸和平、下架民進黨都有共鳴」。但國民黨不能只靠民進黨的失分或民怨取勝，「我們要展現新的形象與能力，讓年輕人看到希望」。

她提到，台灣這二、三十年內耗過多，政治惡鬥讓社會疲乏，「國民黨必須重新贏得信任，帶領台灣走出困局」。她承諾，會以穩健務實的態度領導黨務，讓產業界、文化界、青年世代都能看到新的希望。

對於外界認為這次黨主席只是「過渡型」或「看守型」黨主席，鄭麗文不認同，她強調，很多人都認為，2026與2028一定會贏，但民進黨不會自掘墳墓，賴清德也不會自取滅亡，而國民黨只求站在旁邊看不摔倒就好，但自己從未輕視民進黨的實力，也不會小看民進黨，未來這三年是最關鍵，「我只是過了第一關當選的門檻而已，選舉前的打擊都只是小菜一碟，後面才是真正的大菜」。

談到辯論時曾提到「集體領導」，鄭麗文說明，首先是「垂直的連結」，指的就是中央與地方的合作。地方縣市長與正副議長是最了解當地政治生態，「地方議長太厲害了」，因此她會高度尊重地方，「譬如桃園、南投、苗栗都很團結、戰力強，如果每個縣市都這樣就太好了」。未來在布局2026縣市長選舉時，一定會與地方縣市長與議長充分討論，不會以個人意志主導。「你一定要地方能夠接受的，大家一起，這才是集體領導。」

其次是「橫向的連結」，鄭麗文說，她將跨出黨外，廣邀各領域專業人士參與政策討論。她會組成任務型的政策平台，不論是財經、國土、AI教育，甚至社會議題，都要納入專家意見。像她曾提過要組影子內閣，指的就是政策方面，國民黨不能再閉門造車，「我們要尊重專業、打開觸角」，會創造正式與非正式的平台，讓真正懂議題的人來幫忙，這才是集體領導的精神。
 

