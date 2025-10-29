　
生活

羽球價格飆漲！南屯國小獲贈5400顆解圍　家長會長竟是國民女友

▲侯湘婷,南屯國小,羽球。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中南屯國小羽球隊今天獲贈15箱羽球，小小球員們開心不已。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市南屯國小羽球隊戰績輝煌，今年剛奪下「YONEX全國羽球團體錦標賽」亞軍，卻面臨訓練用球嚴重短缺的窘境。立委廖偉翔、獲悉後發起捐贈，活動中更赫見昔日「國民女友」侯湘婷，原來她目前的身份是南屯國小家長會長，她的低調現身，成為本次公益活動的意外亮點。

南屯國小羽球隊成立逾30年，是國內基層羽球的搖籃，但隨著羽球價格飆漲，一顆練習球成本逼近百元，讓球隊訓練壓力倍增。總教練王見偉坦言，球隊每週高強度訓練會打爆數百顆球，龐大消耗是一筆沉重負擔。

▲侯湘婷,南屯國小,羽球。（圖／記者游瓊華攝）

▲以家長會長身份出席的侯湘婷，讓許多人又驚又喜。（圖／記者游瓊華攝）

為解燃眉之急，立委廖偉翔聯合長期關注體育的運彩公會理事長何昱奇，共同捐贈10箱、共3600顆羽球。在活動現場，台中市全人家長會長協會也受氣氛感染，當場宣布加碼捐出5箱，總計5400顆羽球的及時雨，讓師生們振奮不已。

以家長會長身份出席的侯湘婷，讓許多人又驚又喜。她因1999年電信廣告「安琪」一角紅遍全台，婚後淡出演藝圈。據悉，她平時就相當熱心學校事務，此次以家長會長身份出席捐贈活動，默默支持學校，也讓外界看見她褪下明星光環後，為孩子教育付出的另一面。

廖偉翔在會中公開向體育部長李洋喊話，盼政府正視基層羽球運動因耗材成本高漲所面臨的困境。何昱奇也直言：「孩子揮拍時不是怕輸球，而是怕打爆球！」何昱奇引用部長「讓孩子願意做夢」的豪語，強調孩子的訓練不能等，呼籲體育部應實際將資源導入基層，別只靠民間力量苦撐。

羽球南屯侯湘婷國民女友

