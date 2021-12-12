部立嘉義醫院與中榮嘉義分院　打莫德納疫苗送衛生紙

▲嘉義市部立嘉義醫院與中榮嘉義分院打莫德納疫苗送衛生紙。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

為了增加民眾接種疫苗的便利性，嘉義市2家公立醫院:衛生福利部嘉義醫院(北港路312號)、中榮嘉義分院(世賢路二段600號)自本周起加開莫德納疫苗接種夜間門診，為鼓勵民眾踴躍施打，嘉義市政府結合醫院接種行列，，只要到2家公立醫院接種莫德納疫苗就送實用好禮衛生紙一串。



國際疫情嚴峻，接下來春節返鄉人潮互動頻繁，做好自身的防護為首要工作，此次接種疫苗為莫德納，請18歲以上未接種新冠疫苗民眾、第1劑打莫德納滿4週以上尚未打第二劑者、第1劑打AZ滿8週且欲混打莫德納者、已完成2劑新冠疫苗(不分廠牌)接種滿5個月欲施打追加劑者，可攜帶健保卡前往接種；施打第2、3劑民眾請記得攜帶疫苗接種黃卡。

另外自111年1月1日起，全國統一教育部、經濟部、勞動部、衛生福利部業管之部分場所(域)人員COVID-19疫苗接種規範，請儘速於110年12月17日前完整接種疫苗2劑，以嚴守社區防線。

除了上述公立醫院，市府昨日也宣布，為方便民眾假日也可接種疫苗，嘉義市政府於12月11日(周六)14:00-20:00將於博東路家樂福北門店、博愛路家樂福嘉義店，設置接種點；12月12日(周日)為百貨公司日，將請聖馬爾定醫院於秀泰影城旁邊徒步區(11:00-18:00)、陽明醫院於遠東百貨公司6樓特賣中心(14:00-18:00)，提供接種服務。

市長黃敏惠感謝嘉義家樂福公司、嘉義秀泰影城、嘉義遠東百貨公司一起響應打疫苗活動，除了無償提供場地更準備貼心禮物共襄盛舉，呼籲民眾請趕緊完成施打，守護自己和家人。